Pe scurt: Stone vrea să depășească alături de CSU calificarea în play-off din sezonul trecut. Dan Fleseriu așteaptă un impact imediat, în special în apărare.

Keith Stone revine la CSU Sibiu, după ce a ajuns la o nouă înțelegere cu echipa pentru care a jucat în sezonul 2025-2026. Americanul s-a alăturat lotului joi, 12 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de CSU Sibiu.

Baschetbalistul în vârstă de 29 de ani a venit pentru prima dată la Sibiu în vara anului 2025 și a disputat 39 de partide în tricoul galben-albastru. În medie, a petrecut pe parchet 21,4 minute pe meci, în care a contribuit cu 11,3 puncte, 5,1 recuperări și o pasă decisivă.

La finalul sezonului 2025-2026, Stone a plecat în prima ligă din Argentina, la Regatas Corrientes. Colaborarea s-a încheiat ulterior prin acordul ambelor părți, iar jucătorul de 2,02 metri a ales să se întoarcă la Sibiu.

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Stone vrea să meargă cu CSU mai departe de calificarea în play-off

Americanul spune că orașul și clubul îi oferă sentimentul de acasă, iar legătura cu foștii colegi a cântărit în decizia revenirii. El își propune ca echipa să depășească rezultatul din sezonul precedent.

„Este minunat să mă întorc la Sibiu alături de Kash! Orașul și clubul acesta chiar se simt ca acasă, așa că revenirea a fost o decizie ușoară. Un mare respect pentru băieții mei, Mo și MJ — ei au fost un motiv important pentru care am ales să mă întorc și este mereu o plăcere să joc alături de ei. Obiectivul nostru principal în acest sezon este să construim pornind de la calificarea în play-off de anul trecut și să mergem și mai departe. Totodată, abia aștept să îi cunosc pe noii colegi, dar și pe băieții tineri. Mi-au lipsit și David și Edu și abia aștept să văd cât de mult au progresat”, a declarat Keith Stone.

Dan Fleseriu așteaptă un impact imediat în apărarea echipei

Antrenorul Dan Fleseriu consideră că revenirea americanului va întări echipa, în special în apărare. Tehnicianul a amintit contribuția lui Stone și a colegilor săi la rezultatul obținut în sezonul trecut.

„Aducerea lui Stone pentru noi înseamnă încă un pas pentru ca echipa să fie mai puternică, mai ales în ceea ce privește apărarea, dar nu numai. Stone, împreună cu Mo, MJ și alături de David, Edu și Elias, au contribuit decisiv la rezultatul din sezonul trecut și au avut multe momente în care au arătat forță, caracter și determinare în situații foarte dificile. Mă aștept ca impactul să fie puternic și cu efect pozitiv imediat”, a declarat Dan Fleseriu.

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