Rochii de mireasă, verighete și oferte pentru nunți la Sibiu: peste 60 de expozanți vin în weekend la Wedding Expo

Viitorii miri care își doresc o nuntă de poveste au întâlnirea perfectă în acest weekend! Wedding Expo Sibiu 2026 – Ediția de toamnă revine în perioada 14–15 noiembrie, la Redal Expo Sibiu, cu peste 60 de expozanți pregătiți să le ofere inspirație, idei și soluții pentru organizarea celui mai important eveniment din viața lor.

Timp de două zile, târgul de nunți aduce sub același acoperiș furnizori de servicii și produse dedicate evenimentelor speciale, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi tendințele sezonului și de a găsi colaboratorii potriviți pentru nunta mult visată.

Tot ce ai nevoie pentru o nuntă de poveste, într-un singur loc

De la primele alegeri până la cele mai mici detalii care fac diferența, Wedding Expo Sibiu promite o experiență completă pentru cuplurile aflate în plin proces de organizare a nunții. „Aproximativ 60 de expozanți vor participa în acest an la Wedding Expo Sibiu. De asemenea, în cadrul târgului va fi organizată și o tombolă”, au transmis organizatorii.

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Cei care vor trece pragul târgului vor putea descoperi o gamă variată de produse și servicii, printre care:

Rochii de mireasă și costume de ceremonie;

Verighete și bijuterii;

Locații de evenimente;

Flori și aranjamente florale;

Servicii foto-video;

Muzică și divertisment;

Candy bar-uri și servicii de catering;

Alte produse și servicii indispensabile organizării unei nunți reușite.

Cu peste 60 de expozanți participanți, evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru viitorii miri de a compara oferte, de a discuta direct cu specialiștii din domeniu și de a găsi inspirația necesară pentru o zi cu adevărat memorabilă.

Două zile de inspirație, cu intrare gratuită

Wedding Expo Sibiu 2026 – Ediția de toamnă va avea loc la Redal Expo Sibiu, în weekendul 14–15 noiembrie, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere ofertele expozanților și să găsească inspirația pentru organizarea unui eveniment de neuitat. Un avantaj important pentru vizitatori este faptul că intrarea la târg este gratuită, astfel că viitorii miri pot explora toate standurile și pot discuta direct cu furnizorii fără niciun cost de acces. De asemenea, în cadrul târgului va fi organizată și o tombolă.

Evenimentul va putea fi vizitat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în intervalul orar 10:00–20:00, iar duminică, 15 noiembrie, porțile vor fi deschise între orele 10:00 și 18:00. Așadar, cei care își pregătesc nunta sunt invitați să își rezerve câteva ore în acest weekend pentru o vizită la Redal Expo Sibiu, unde vor găsi idei, oferte și soluții pentru fiecare etapă a organizării unei nunți.

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