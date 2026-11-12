Pe scurt: Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu cere PSD și ministrului Economiei, Daniel Zamfir, să respecte rezultatul referendumului de la Rășinari și să renunțe la proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra. Ea spune că votul oamenilor și legea sunt „două linii roșii”. La referendumul din 8 noiembrie, 98,43% dintre voturile valabile au fost împotriva exploatărilor miniere.

Senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu le cere PSD și ministrului Economiei, Daniel Zamfir, să respecte rezultatul referendumului de la Rășinari și să renunțe la proiectul exploatării de magneziu din Mărginimea Sibiului. „Lăsați Sibiul în pace!”, a scris ea miercuri, 11 noiembrie, pe pagina sa de Facebook.

Reacția vine după ce ministrul Economiei a spus că vrea să discute cu primarul comunei, deși la referendumul din 8 noiembrie aproape toți votanții au respins exploatările miniere.

Senatoarea spune că este „revoltată” de faptul că ministrul PSD „este gata să calce în picioare decizia locuitorilor din Rășinari”. Ea îl citează pe Daniel Zamfir cu afirmația „Categoric această exploatare se va desfășura” și scrie că ministrul recunoaște totuși că „cetățenii s-au opus”.

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„Două linii roșii”

Ruxandra Cibu Deaconu spune că a vorbit de la început despre „două linii roșii” în acest proiect. Prima este decizia oamenilor: „Cei care locuiesc acolo sunt singurii care au dreptul să-și decidă viitorul”, iar votul lor „trebuie respectat necondiționat”.

A doua este legea. Senatoarea susține că „sunt tot felul de încercări de a ocoli legea” și spune că speră să se ocupe cineva și de acest aspect, fără să dea detalii despre ce încercări are în vedere.

Ea cere și o analiză a efectelor asupra mediului, pentru că, scrie senatoarea, „nu e puțin lucru să sapi o groapă uriașă în Mărginimea Sibiului”, într-o zonă cunoscută pentru natură, drumeții și creșterea animalelor.

Cibu Deaconu critică și felul în care ministrul a spus că vrea să discute cu primarul, să vadă „cum s-a pus problema”. Ea compară formula cu un limbaj din perioada comunistă și spune că o înțelege ca pe o încercare de a-i convinge pe oameni să își schimbe decizia. „Cer PSD-ului să respecte votul celor din Rășinari și să facă bine să închidă povestea exploatării de magneziu din Mărginimea Sibiului”, a scris senatoarea.

Ce a spus ministrul Economiei

Într-un interviu pentru Radio România Actualități, Daniel Zamfir a vorbit despre nevoia ca România să valorifice materiile prime critice, precum grafitul, magneziul, wolframul sau nichelul. „Trebuie să accelerăm procesul de extracție și de valorificare a acestora”, a spus ministrul.

Despre Rășinari, el a recunoscut că localnicii s-au opus la referendum și a spus că vrea să discute cu primarul Bogdan Bucur „să vedem ce s-a întâmplat, cum s-a pus problema în legătură cu această exploatare”. Ministerul Economiei nu a anunțat un calendar pentru proiect și nici alte măsuri după referendum.

98,43% au votat împotrivă

La referendumul organizat duminică, 8 noiembrie, locuitorii din Rășinari au fost întrebați dacă sunt de acord cu orice exploatare minieră pe teritoriul comunei. Din cele 2.229 de voturi valabile, 2.194 au fost „NU” și 35 „DA”, adică 98,43% împotriva exploatărilor. Prezența a fost de 50,64%, iar referendumul a fost validat.

Votul are caracter consultativ față de deciziile autorităților naționale și nu anulează automat licența de exploatare obținută de compania Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium) în septembrie. Proiectul, evaluat la peste 400 de milioane de euro, presupune o carieră de magneziu pe Valea Dobra și o uzină de prelucrare.

Primăria Rășinari a emis deja un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru investiție, iar compania a spus după referendum că analizează rezultatul înainte să decidă ce face mai departe.

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