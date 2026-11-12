Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a comentat joi, 12 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, excluderea din partid a primarului orașului Cisnădie, Mircea Orlățan. Aceasta a spus că este o situație tristă și a precizat că, în calitate de parlamentar, a păstrat o relație normală de colaborare cu edilul, implicându-se ori de câte ori i-a solicitat sprijinul.

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a vorbit în cadrul conferinței de presă, despre excluderea din partid a primarului orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.„E foarte trist că am ajuns în situația de a exclude un primar. Aici am avut toate datele ca să îmi dau seama dacă se putea face ceva pentru a preveni asta”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Întrebată cum a fost relația sa cu Mircea Orlățan și dacă l-a sprijinit în activitatea administrativă, senatoarea a spus că a răspuns solicitărilor acestuia și a participat la mai multe acțiuni organizate în Cisnădie. Printre acestea a amintit și implicarea în activitatea secției de șah de la Măgura Cisnădie.

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„De câte ori mi-a cerut ajutorul, am încercat să ajut sau am ajutat, am fost prezentă, după cum știți, la Cisnădie de câteva ori. M-am implicat inclusiv în secția de șah de la Măgura Cisnădie. Deci, pot spune că sunt relații normale dintre un parlamentar și un primar”, a explicat senatoarea.

„Parlamentarii trebuie să aibă o relație normală cu toți primarii”

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că relația dintre un parlamentar și primarii din circumscripția pe care o reprezintă nu ar trebui să fie condiționată de apartenența politică. Aceasta a precizat că a colaborat și cu edili din alte partide, atât pentru rezolvarea unor probleme locale, cât și pentru participarea la evenimente organizate în comunitățile lor.

„În aceeași măsură, să știți că colaborez cu primari și de la celelalte partide, care îmi cer ajutorul sau pe care îi invit la evenimentele pe care le organizez. Am organizat câteva evenimente unde au venit primari și de la celelalte partide și eu cred că este o relație normală pe care parlamentarii unei circumscripții trebuie să o aibă cu toți primarii, independent de partidul din care provin”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea nu a oferit detalii suplimentare despre motivele care au dus la excluderea lui Mircea Orlățan, însă a transmis că situația este una regretabilă.

De ce a fost exclus Mircea Orlățan din USR

Reamintim că Biroul Național al USR a votat în unanimitate excluderea primarului Mircea Orlățan din partid. Decizia a venit după ce edilul l-a numit pe fostul primar liberal Gheorghe Huja în funcția de administrator public al orașului Cisnădie, în 2 octombrie.

Numirea a provocat tensiuni în organizația locală și în conducerea USR Sibiu, care a considerat că decizia primarului reprezintă o îndepărtare de mandatul primit din partea alegătorilor.

În replică, Mircea Orlățan a susținut că numirea lui Gheorghe Huja a fost o decizie administrativă, luată în contextul demisiei fostului administrator public, Oana Ungur. Primarul a afirmat că va continua să conducă orașul din poziția de independent și că are sprijin pentru formarea unei majorități în Consiliul Local Cisnădie.

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