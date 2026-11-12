Șapte dintre cele nouă orașe din județul Sibiu au sub 10.000 de locuitori, potrivit recensământului din 2021, prag pe care PSD îl pune în discuție atunci când vorbește despre comasarea orașelor mici sau trecerea lor la rangul de comună. Nu există însă nicio decizie și nicio listă oficială a localităților vizate.
Subiectul a revenit în atenție după declarațiile făcute la Antena 3 CNN de Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativă, și de președintele partidului, Sorin Grindeanu. Joi dimineață, postul a publicat și harta celor 148 de orașe și municipii din țară cu sub 10.000 de locuitori. Sibiul are șapte dintre ele, la egalitate cu Maramureșul și în urma Vâlcei (nouă) și a Sucevei (opt).
Ce au spus Benea și Grindeanu despre orașe
Benea a explicat că ținta reformei este ca localitățile să aibă administrații pe care și le pot permite și care pot atrage mai ușor bani pentru investiții. Numărul de locuitori va cântări mult, dar vor conta și finanțele primăriilor, cheltuielile și serviciile publice. Potrivit Antena 3 CNN, un oraș mic aflat lângă unul mai mare ar putea fi comasat cu acesta.
Europarlamentarul PSD a invocat și faptul că peste 55% dintre orașele țării nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, iar 38 dintre ele au sub 5.000. „Nu poți să ai cifra de comună, dar organigramă de oraș”, a spus el. Comasările de orașe ar urma să fie stabilite, acolo unde este cazul, de comitetele locale de reorganizare, pe care PSD vrea să le înființeze în fiecare județ, pe lângă prefect.
Referindu-se miercuri seară la harta cu 15 județe prezentată de Benea, construită după modelul curților de apel, Grindeanu a spus: „Nu am avut această discuție în partid”. El a adăugat că populația nu e singurul criteriu: contează și venitul pe cap de locuitor, conectivitatea și serviciile publice, iar pentru localitățile care se comasează s-ar putea discuta facilități și reduceri de impozite pe 4–5 ani. Criteriile, a precizat președintele PSD, trebuie să fie cuantificabile, ca să nu poată fi contestate.
Topul orașelor din județul Sibiu după populație, la recensământul din 2021
Județul Sibiu are două municipii și nouă orașe. Doar Cisnădie și Avrig depășesc, în clasamentul de mai jos, pragul de 10.000 de locuitori dintre orașe.
|Loc
|Localitate
|Statut
|Populație 2021
|Sub 10.000?
|1
|Sibiu
|municipiu
|134.309
|nu
|2
|Mediaș
|municipiu
|39.505
|nu
|3
|Cisnădie
|oraș
|22.277
|nu
|4
|Avrig
|oraș
|12.534
|nu
|5
|Agnita
|oraș
|7.564
|da
|6
|Tălmaciu
|oraș
|6.711
|da
|7
|Dumbrăveni
|oraș
|6.238
|da
|8
|Săliște
|oraș
|5.710
|da
|9
|Copșa Mică
|oraș
|4.570
|da
|10
|Miercurea Sibiului
|oraș
|3.619
|da
|11
|Ocna Sibiului
|oraș
|3.434
|da
Cel mai mic oraș al județului este Ocna Sibiului, cu 3.434 de locuitori, urmat de Miercurea Sibiului, cu 3.619. Alături de Copșa Mică (4.570), cele două se află și sub pragul de 5.000 de locuitori, categorie în care Benea numără 38 de orașe la nivel național.
Ce ar putea însemna pentru Sibiu
În declarațiile făcute public până acum, Benea nu a numit niciun oraș din județul Sibiu. Singurul exemplu dat a fost din județul său, Bacău, unde a spus că ar fi firesc ca Slănic Moldova să fie comasat cu Târgu Ocna.
La Sibiu, discuția a vizat până acum mai ales comunele: sunt 13 comune sibiene sub pragul de 1.500 de locuitori, iar primarii de comune sunt sceptici față de reformă. Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, spunea încă din aprilie că există autorități care „nu neapărat și-ar justifica existența”.
Săliște și Miercurea Sibiului, orașe făcute în valul din 2003–2004
Două dintre cele șapte orașe sibiene aflate sub prag au primit statutul urban în anii guvernării PSD. Săliște a fost declarat oraș în 2003, prin Legea nr. 336/2003, potrivit datelor localității, iar Miercurea Sibiului în 2004.
Anul 2004 a fost, potrivit unei teze de doctorat de la Universitatea Babeș-Bolyai, punctul culminant al unui proces în care sistemul urban a crescut cu 38 de orașe noi printr-o „declarație în masă”. Relatări din presă au legat valul de dorința ca România să pară mai urbanizată înaintea aderării la Uniunea Europeană. Acum, pragul de 10.000 de locuitori este cel invocat de PSD.
Ce urmează
Benea spune că proiectul trebuie să fie gata până la alegerile locale din 2028 și corelat cu noul buget european 2028–2034. Pentru comune, ministrul Dezvoltării a anunțat că cele 429 de comune sub 1.500 de locuitori ar urma să se comaseze voluntar până la 1 martie 2027, urmând o etapă obligatorie, prin asumarea răspunderii Guvernului.
Proiectul are deja opozanți. Potrivit jurnalul.ro, UDMR critică inițiativa, iar AUR amenință cu o moțiune de cenzură. Cât despre modelul curților de apel, Curtea de Apel Alba Iulia acoperă județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Grindeanu a spus însă că harta nu a fost discutată în partid, iar Benea a precizat că numărul de județe nu este stabilit.
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