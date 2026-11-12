Pe scurt: Bilanțul săptămânii 45 include 1.227 de infecții ale căilor respiratorii superioare și 325 de pneumopatii. Toate cele trei categorii de îmbolnăviri au înregistrat scăderi și față de perioada similară a sezonului trecut.

Îmbolnăvirile specifice sezonului gripal au fost în scădere în perioada 2–8 noiembrie 2026, potrivit comunicatului privind situația infecțiilor respiratorii din săptămâna 45. Au fost raportate mai puține cazuri de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumopatii, atât față de săptămâna anterioară de raportare, cât și față de perioada similară a sezonului gripal trecut.

În intervalul analizat au fost înregistrate trei cazuri de gripă clinică, fără confirmări de laborator. Numărul acestora a fost cu trei mai mic decât în săptămâna precedentă și cu tot atâtea cazuri sub cel raportat în perioada similară a sezonului anterior.

În două dintre cele trei cazuri de gripă clinică a fost nevoie de internare

În două dintre cele trei cazuri de gripă clinică a fost nevoie de internare.

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Și numărul diagnosticelor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare a scăzut. În săptămâna 45 au fost raportate 1.227 de cazuri, cu 191 mai puține decât în săptămâna anterioară și cu 57 mai puține decât în perioada similară a sezonului gripal precedent.

Formele de boală înregistrate în cazul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare au fost ușoare. Internarea a fost recomandată în principal în cazul copiilor, se precizează în comunicat.

În aceeași perioadă au fost raportate 325 de pneumopatii. Bilanțul este cu 39 de cazuri mai mic decât cel al săptămânii precedente și cu 60 de cazuri sub nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a sezonului gripal anterior.

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