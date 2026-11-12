Pe scurt: Primăria Sibiu deschide vineri, 13 noiembrie 2026, înscrierile în concursul „Sibiu, Orașul de Poveste – cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun”. Sibienii și persoanele juridice pot înscrie imobilele decorate până pe 2 decembrie inclusiv.

Înscrierile în concursul decorațiunilor de Crăciun din Sibiu încep vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 08.00, și se încheie pe 2 decembrie 2026 inclusiv. Competiția este destinată persoanelor fizice și juridice care împodobesc imobilele proprii, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Tot vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 19.00, vor fi aprinse luminile festive din centrul istoric, inclusiv cele din bradul de Crăciun din Piața Mare, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun. Ulterior, vor fi puse în funcțiune și decorațiunile luminoase de pe principalele artere din cartiere.

„Sibiul are un farmec aparte în perioada sărbătorilor de iarnă. Nu doar datorită iluminatului festiv pe care Primăria îl instalează, ci și datorită modului în care hotelurile, restaurantele, cafenelele, inclusiv intrările blocurilor și fațadelor caselor sunt împodobite. Vă invit să participați și astfel să creăm împreună lumina specială a Sibiului, de sărbători!”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

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Participanții pot înscrie imobilele decorate la patru categorii

Concursul „Sibiu, Orașul de Poveste – cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun” se adresează hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, proprietarilor de clădiri de patrimoniu, instituțiilor de învățământ și sibienilor persoane fizice.

În funcție de tipul imobilului decorat, participanții pot alege una dintre cele patru categorii de concurs:

„Magia Ospitalității” – pentru structurile de cazare din oraș;

„Local de Poveste” – pentru unitățile de alimentație publică;

„Farmecul Patrimoniului” – pentru clădirile de patrimoniu;

„Lumină în Cartier” – pentru clădiri rezidențiale, case sau blocuri.

Înscrierea se face pe platforma dedicată concursului. Participanții trebuie să își creeze un cont, să încarce fotografii și să completeze informațiile solicitate în formularul de înscriere. Cei care au deja un cont de la ediția precedentă trebuie doar să se autentifice.

Votul publicului va conta în proporție de 70% în clasamentul final

În perioada 3–14 decembrie 2026, publicul va putea vota locațiile preferate. În paralel, juriul va evalua decorațiunile înscrise. Clasamentul va fi stabilit prin votul publicului, cu o pondere de 70%, și prin votul juriului.

Vor fi premiate cele mai frumoase decorațiuni de la fiecare categorie. În plus, juriul va acorda premiul special „Spiritul Sibiului” pentru cea mai autentică și inspirată decorare.

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe 17 decembrie 2026, în cadrul unei festivități publice organizate în Târgul de Crăciun.

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