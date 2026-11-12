Pe scurt: Aproape 49.000 de companii au datorii neachitate, iar Bucureștiul generează aproape întreaga creștere națională. În transportul terestru de călători, restanțele s-au mai mult decât dublat într-un trimestru.

Datoriile firmelor către stat au ajuns la 79,4 miliarde de lei în trimestrul III din 2026, cu 1,8 miliarde de lei, respectiv 2,3%, peste nivelul de 77,6 miliarde de lei din trimestrul anterior.

Este cea mai ridicată valoare de la finalul anului 2024, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.ro, citate de AGERPRES.

Numărul companiilor cu datorii neachitate la bugetul de stat și bugetele sociale a crescut la 48.781, față de 48.028 în trimestrul II, ceea ce înseamnă peste 750 de firme în plus. Construcțiile, comerțul și transporturile continuă să fie domeniile cu cele mai mari restanțe.

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Datoriile la bugetele sociale cresc mai repede decât restanțele totale

Bugetul de stat concentrează aproape trei sferturi din sumele neachitate. „Obligațiile către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea restanțelor, cu un total de 58 miliarde lei în T3/2026, adică 73% din total. Din această sumă, 1,2 miliarde lei sunt contestate de firme, față de 1,7 miliarde lei în trimestrul anterior”, arată analiza RisCo.

Cele mai rapide creșteri sunt înregistrate la bugetele sociale. Datoriile către bugetul asigurărilor sociale au urcat la 15,9 miliarde de lei, cu 6,5% față de trimestrul II din 2026. Din acest total, firmele contestă 30,6 milioane de lei.

Restanțele la bugetul de sănătate au depășit 5 miliarde de lei, după o creștere de 9,2% într-un singur trimestru. Sumele contestate se ridică la 12,3 milioane de lei.

Bugetul asigurărilor de șomaj este singurul la care datoriile au scăzut și are cea mai mică valoare a restanțelor: 494 de milioane de lei. Dintre acestea, 787.959 de lei sunt contestați.

În total, datoriile contestate de firme s-au redus cu 28%, de la 1,76 miliarde de lei la 1,26 miliarde de lei. Acestea reprezintă 1,6% din totalul restanțelor.

Sibiul se află printre județele cu cele mai mari datorii ale firmelor

Distribuția teritorială indică o concentrare puternică în București, unde 19.489 de firme au acumulat datorii de 33,6 miliarde de lei în trimestrul III din 2026. Capitala însumează peste 42% din totalul național.

Restanțele din București au crescut cu 1,77 miliarde de lei într-un trimestru. Astfel, aproape întreaga creștere a datoriilor la nivel național provine din Capitală.

Urmează Ilfov, cu 6,1 miliarde de lei, Constanța, cu 3,9 miliarde de lei, și Timiș, cu 2,8 miliarde de lei. Buzău și Sibiu au fiecare restanțe de peste 2,2 miliarde de lei.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre restanțele de peste 2,1 miliarde de lei ale firmelor din Sibiu, care plasau județul printre cele mai îndatorate din țară.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Bihor: 22%, de la 1,8 miliarde de lei la 1,4 miliarde de lei. La polul opus al clasamentului după valoarea datoriilor, Vâlcea, Covasna și Sălaj au fiecare restanțe sub 165 de milioane de lei.

Pe domenii de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale ocupă primul loc atât după valoarea restanțelor, de 5,08 miliarde de lei, cât și după numărul firmelor cu datorii, de 5.938.

Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului totalizează datorii de peste 3 miliarde de lei. Cea mai puternică evoluție apare însă în categoria „alte transporturi terestre de călători”: restanțele s-au mai mult decât dublat, de la 1,1 miliarde de lei la 2,5 miliarde de lei într-un singur trimestru. Numărul firmelor restante din acest domeniu a crescut de la 1.048 la 1.190.

Comerțul cu ridicata specializat al altor produse are datorii de aproape 2,5 miliarde de lei, iar industria chimică însumează 2,2 miliarde de lei, concentrate la numai 36 de firme. În colectarea deșeurilor, restanțele depășesc 2 miliarde de lei, cu 44% mai mult decât în trimestrul II din 2026.

Alte niveluri ridicate sunt înregistrate în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 1,9 miliarde de lei, în transportul rutier de mărfuri și în construcția de drumuri și căi ferate, ultimele două domenii având fiecare datorii de 1,8 miliarde de lei.

Înființată în 2014, compania RisCo oferă servicii de verificare online, vânzări și monitorizare a firmelor din România, cu informații financiare, juridice și privind disciplina plăților.

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