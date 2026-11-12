Sibiul intră în atmosfera Crăciunului: se deschide târgul din Piața Mare, iar weekendul aduce Wedding Expo, teatru și drumeții

Weekendul 13–15 noiembrie vine cu evenimente pentru toate gusturile în Sibiu și împrejurimi. Târgul de Crăciun își deschide porțile în Piața Mare, Wedding Expo îi așteaptă pe viitorii miri la Redal Expo, iar iubitorii de teatru pot alege dintre spectacolele programate la Gong și Teatrul Național „Radu Stanca”. În program mai sunt incluse DATfest, un meci de baschet la Sala Transilvania, drumeții în județ și o expoziție dedicată meșteșugului olăritului la Muzeul ASTRA.

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri în Piața Mare

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului începe vineri, 13 noiembrie. Târgul de Crăciun din Sibiu ajunge la cea de-a 19-a ediție și va putea fi vizitat până în 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Accesul publicului este gratuit.

Ediția din acest an reunește aproximativ 120 de expozanți din peste 20 de județe, alături de specialități din Italia și Ungaria. Aproximativ o treime dintre participanți sunt prezenți pentru prima dată la târg.

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Vizitatorii vor putea descoperi bijuterii și decorațiuni de autor din rășină, obiecte din sticlă topită, lămpi, ornamente, căsuțe sibiene din lemn pictate manual, obiecte sculptate, haine brodate cu motive tradiționale, figurine croșetate și jucării realizate prin imprimare 3D.

Nici oferta gastronomică nu va lipsi. Printre preparatele anunțate se numără lichiu copt pe vatră, pită de casă, pogăcele cu jumări, sandvișuri gourmet cu pulled pork și trufe, porumb fiert și masala chai.

În centrul Pieței Mari va fi amenajată o scenă mai mare, unde se va desfășura programul cultural „Capitala Crăciunului”, cu artiști, grupuri de colindători și formații locale. Petrecerile de la Christmas Chalet revin, de asemenea, în fiecare weekend.

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Wedding Expo Sibiu aduce peste 60 de expozanți la Redal Expo

Viitorii miri care se pregătesc pentru nuntă pot vizita în acest weekend Wedding Expo Sibiu 2026 – Ediția de toamnă. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 14 și 15 noiembrie, la Redal Expo, și reunește peste 60 de expozanți.

Târgul aduce într-un singur loc furnizori de servicii și produse necesare organizării unei nunți: rochii de mireasă, costume de ceremonie, verighete, locații pentru evenimente, flori și aranjamente, servicii foto-video, muzică, candy bar și alte surprize.

Programul de vizitare este:

Sâmbătă, 14 noiembrie: 10:00–20:00

10:00–20:00 Duminică, 15 noiembrie: 10:00–18:00

Intrarea este gratuită.

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DATfest „unșpe” aduce zece zile de teatru, ateliere și expoziții

Festivalul studenților Facultății de Litere și Arte, Departamentul de Artă Teatrală al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, revine cu o nouă ediție. DATfest „unșpe”, ajuns la ediția a XI-a, se desfășoară în perioada 13–22 noiembrie, la Sibiu și în mai multe localități din județ.

Timp de zece zile, publicul este invitat la spectacole, ateliere, conferințe și expoziții. În program se regăsesc producții ale școlilor de teatru din România, Republica Moldova și Germania, alături de spectacolele studenților sibieni.

Ediția din acest an pune accent pe interdisciplinaritate, reunind teatrul, dansul, muzica și artele vizuale. Accesul este gratuit, pe bază de rezervare.

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Afișul oficial DATfest „unșpe”. Foto: DATfest

CSU Sibiu joacă vineri cu CSO Voluntari, la Sala Transilvania

Suporterii baschetului sunt așteptați vineri, 13 noiembrie, la Sala Transilvania, unde CSU Sibiu întâlnește echipa CSO Voluntari, într-un meci din Liga Națională de Baschet Masculin.

Partida începe la ora 19:45 și va fi transmisă de Digi Sport. Biletele pot fi achiziționate aici.

Drumeții și activități în natură, sâmbătă și duminică

Cei care vor să petreacă weekendul în aer liber au la dispoziție mai multe excursii și drumeții organizate în județ și în împrejurimi. Detalii despre fiecare drumeție în parte se găsesc aici.

Sâmbătă, 14 noiembrie:

Drumeție de observare a păsărilor de apă pe Eleșteele de la Mândra;

Drumeție pentru „Micii Montaniarzi”, pe Valea Sâmbetei și la Chilia Părintelui Arsenie Boca.

Duminică, 15 noiembrie:

„Țara Colibelor, altfel” – vizită la Muzeul ASTRA, cu văcuțe Highland și gulaș premiat;

Drumeție pentru Micii Montaniarzi la Căsuța MGS și Vf. Derjani;

Drumeție pe traseul Biertan–Richiș.

Ce spectacole vedem la Teatrul Gong

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” sunt programate în weekend ateliere și spectacole pentru cei mici.

Sâmbătă, 14 noiembrie, copiii cu vârste între 6 și 10 ani pot participa la Atelierul de Comunicare prin Artă – „Povestea gâștelor”, coordonat de Maria Denov. Atelierele au loc la orele 10:00 și 12:00, în Sala Studio, durează 60 de minute, iar biletul costă 20 de lei.

Tot la Gong se joacă spectacolul „Scufița Roșie”, programat astfel:

Sâmbătă, 14 noiembrie: orele 11:00 și 18:00;

Duminică, 15 noiembrie: ora 11:00.

Spectacolul propune o perspectivă asupra poveștii clasice, punând în discuție pericolul ascuns în aparențe și vulnerabilitatea personajului feminin. DETALII AICI

Foto Dragoș Dumitru

„Orb de mină”, sâmbătă, la Teatrul Național „Radu Stanca”

Iubitorii de teatru pot merge sâmbătă, 14 noiembrie, la Teatrul Național „Radu Stanca”, unde este programat spectacolul „Orb de mină”, de Csaba Székely, în regia lui Bogdan Sărăten. Reprezentația începe la ora 17:00. Biletele pot fi achiziționate aici.

Expoziții noi în Sectorul Olărit de la Muzeul ASTRA

La Muzeul ASTRA, vizitatorii pot descoperi Sectorul Olărit, reconfigurat în cadrul proiectului „Stăpânii lutului”. Inițiativa a inclus amenajarea a două spații expoziționale, ateliere de construcție, activități pentru public și cercetări în comunitatea olarilor din Horezu.

Peste 1.400 de beneficiari direcți au participat la ateliere, iar noile expoziții au fost vizitate de mii de persoane, potrivit reprezentanților muzeului.

Proiectul „Stăpânii lutului. Modele de folosire a resurselor, de transmitere a meșteșugului și de adaptare la nevoile pieței contemporane în comunitatea de olari din Horezu” s-a desfășurat în perioada 1 septembrie–30 noiembrie 2026.

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