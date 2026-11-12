Pe scurt:
Controlul de pe strada Corneliu Coposu a dus la un dosar penal pentru două infracțiuni. Șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Un bărbat de 61 de ani, domiciliat în județul Vâlcea, a fost reținut pentru 24 de ore miercuri, 11 noiembrie 2026, de polițiștii Poliției Orașului Avrig, potrivit IPJ Sibiu.
Acesta era cercetat pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce anulat și pentru conducere sub influența alcoolului.
Bărbatul a fost oprit pentru control la 5 noiembrie 2026, în jurul orei 20:00. El conducea un autoturism pe strada Corneliu Coposu din Mârșa.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat și nu putea conduce autovehicule pe drumurile publice.
Polițiștii l-au testat și pentru consumul de alcool. Rezultatul testării alcoolscopice a fost de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După testare, bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
La nivelul Poliției Orașului Avrig a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce anulat și pentru conducere sub influența alcoolului.
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