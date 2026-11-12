Pe scurt: Carosabil și trotuare modernizate, iluminat LED și 18 arbori plantați pe strada Crișan. Șoferii circulă în sens unic între Cloșca și Horia și în ambele sensuri până la strada Iazului.

Strada Crișan din Avrig a fost reabilitată, iar recepția lucrărilor a avut loc joi, 12 noiembrie 2026, potrivit Primăriei Orașului Avrig.

Valoarea investiției este de 2.755.708 lei, cu TVA inclus, suma fiind asigurată integral din bugetul local.

Proiectul a cuprins modernizarea completă a carosabilului și a trotuarelor, amenajarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi, precum și îmbunătățirea infrastructurii de colectare a apelor pluviale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Pe stradă a fost instalat un nou sistem de iluminat public cu tehnologie LED

Pe stradă a fost instalat un nou sistem de iluminat public cu tehnologie LED. De asemenea, au fost plantați 18 arbori decorativi, din specia arțar globular, și au fost amplasate 11 bănci și 14 coșuri de gunoi.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2023, despre proiectul pentru strada Crișan anunțat de primarul Adrian David, în contextul amenajărilor pregătite pentru aleile și locurile de staționare de pe strada Cloșca.

„Prin această investiție, Strada Crișan beneficiază de condiții îmbunătățite de circulație, mai multă siguranță și un aspect urban modern. Continuăm să investim în infrastructura orașului, cu proiecte care răspund nevoilor comunității și contribuie la creșterea calității vieții în Avrig.”, a transmis primarul Adrian David.

În privința organizării traficului, pe sectorul dintre străzile Cloșca și Horia se circulă în sens unic. Pe tronsonul dintre străzile Horia și Iazului, circulația se desfășoară în ambele sensuri.

Comentarii