Pe scurt: Oferta detaliată include posturi în agricultură, construcții și sudură. Pentru firmele care recrutează cetățeni non-UE, demersurile se fac prin Work in Romania, dar există o excepție care presupune obținerea unei adeverințe de la agenția de ocupare.

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă 363 de locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România, potrivit unui comunicat transmis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.

Oferta prezentată de instituție include posturi în Irlanda, Norvegia și Suedia.

Irlanda, Norvegia și Suedia caută lucrători în agricultură, construcții și sudură

În Irlanda sunt disponibile 15 locuri de muncă: 10 pentru lucrători necalificați în agricultură și cinci pentru operatori de utilaje agricole și de construcții.

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Norvegia oferă 37 de locuri de muncă. Dintre acestea, 36 sunt prezentate în comunicat la categoria „lucrător în producție – muncitori în construcții”, iar un post este pentru tractorist.

În Suedia sunt disponibile cinci posturi: unul de operator și patru pentru sudori. Cele trei țări pentru care comunicatul prezintă detalii însumează 57 de posturi, din totalul de 363 anunțat de agenție.

Pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă în străinătate, solicitanții au nevoie de un CV în format Europass și trebuie să completeze o cerere.

Angajatorii solicită documentele pentru cetățenii non-UE prin Work in Romania

AJOFM Sibiu informează și că, începând cu 7 august 2026, angajatorii fac direct demersurile pentru obținerea documentelor necesare angajării cetățenilor străini, prin platforma electronică Work in Romania.

Solicitările și procedurile aferente se desfășoară prin platformă, fără a mai fi necesare demersuri la AJOFM Sibiu, cu excepția solicitării unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă de tip D/AM1.

Pentru acest tip de viză, angajatorul trebuie să obțină și să încarce în platformă adeverința privind forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant.

Potrivit art. 27¹ alin. (1) lit. d) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, modificată prin OUG nr. 32/2026, adeverința este eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială angajatorul are sediul social sau profesional. Documentul nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile la data depunerii cererii unice.

Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă de tip D/AM1 se acordă în baza cererii unice depuse exclusiv de angajator prin Work in Romania, pentru următoarele categorii de cetățeni străini prevăzute de legislație:

Cetățeni străini care urmează să desfășoare activități solicitate de ministere sau de alte organe ale administrației publice centrale;

Persoane care desfășoară activități didactice, științifice sau alte activități specifice în instituții de învățământ superior de stat, precum și personal cu calificare specială și artiști;

Sportivi profesioniști care au încheiat un contract individual de muncă cu o structură sportivă;

Cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei și Republicii Serbia, încadrați în muncă în România în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă.

AJOFM Sibiu recomandă angajatorilor să consulte prevederile legislative aplicabile și să utilizeze platforma Work in Romania pentru demersurile necesare, cu respectarea condițiilor specifice fiecărui tip de viză.

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