Pe scurt: Banii ar fi fost ceruți sub forma unor împrumuturi destinate unei terțe persoane. Anchetatorii cercetează și o agresiune petrecută în fața unei societăți comerciale.

Un tânăr de 29 de ani, din Mârșa, cercetat pentru șantaj în formă continuată și lovire sau alte violențe, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit IPJ Sibiu.

Măsura a fost dispusă miercuri, 11 noiembrie 2026, de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig. Anterior, marți, 10 noiembrie 2026, polițiștii din Avrig îl reținuseră pentru 24 de ore, în urma administrării probatoriului.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 17 octombrie – 6 noiembrie 2026, tânărul ar fi constrâns în mod repetat un bărbat de 38 de ani, tot din Mârșa, să îi dea diferite sume de bani. Acestea ar fi fost solicitate sub forma unor împrumuturi destinate unei terțe persoane.

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La 6 noiembrie 2026, bărbatul de 38 de ani ar fi fost agresat fizic în fața unei societăți comerciale. Polițiștii susțin că tânărul l-ar fi lovit pe fondul conflictului generat de acțiunile de șantaj.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Avrig, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

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