Caravana de prevenție a cancerului de col uterin ajunge în această săptămână în trei localități din județul Sibiu. Turnu Roșu, Cristian și Racovița sunt primele comunități în care femeile vor putea beneficia de testare HPV și informații despre prevenirea și depistarea precoce a bolii. Proiectul face parte din programul național CLARA, derulat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, cu fonduri europene, și se adresează în special femeilor din categoriile vulnerabile.

Despre această inițiativă a vorbit joi, 12 noiembrie, senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, în cadrul unei conferințe de presă. Aceasta a explicat că s-a implicat pentru aducerea proiectului în județ după ce a discutat cu reprezentantele Asociației Moașelor din România, partener în program, și a înțeles cât de important este accesul femeilor din comunitățile mici și din zonele mai izolate la servicii de prevenție.

„Este vorba despre un proiect foarte important în zona de sănătate, pe care am reușit să îl aduc în Sibiu și pe care vă rog să ne ajutați să îl facem cunoscut în rândul sibienilor. Este vorba despre proiectul CLARA, derulat de Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, cu fonduri europene, care urmărește controlul cancerului de col uterin la nivel național, prin acces echitabil la servicii de calitate și prin consolidarea programului național de prevenție”, a declarat senatoarea.

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Caravana ajunge în această săptămână în 3 localități din județul Sibiu

Primele acțiuni de testare au loc în trei localități din județ. Caravana a ajuns joi la Turnu Roșu, urmează să fie prezentă vineri la Cristian, iar sâmbătă, 14 noiembrie, va ajunge la Racovița.

Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, cele trei localități au fost printre primele care și-au manifestat disponibilitatea de a participa la program, după o întâlnire organizată în luna august la Consiliul Județean Sibiu, la care au fost invitați reprezentanți ai autorităților locale.

Senatoarea speră ca în perioada următoare să se alăture programului și alte unități administrativ-teritoriale din județ.

„Săptămâna aceasta avem primele trei caravane în județ. Astăzi este la Turnu Roșu, urmează la Cristian și sâmbătă la Racovița, unde ne-a invitat doamna primar chiar la sfârșitul întâlnirii pe care am avut-o în luna august la Consiliul Județean. Cele trei sunt primele care și-au anunțat intenția de a organiza astfel de acțiuni. Sper să fie cât mai multe UAT-uri care să beneficieze de acest program”, a explicat Ruxandra Cibu Deaconu.

Aceasta a precizat că implementarea programului în fiecare comunitate se face în colaborare cu autoritățile locale și cu Asociația Moașelor din România, care este partener în proiect și contribuie la organizarea activităților în teritoriu.

Testare HPV și sprijin pentru femeile din comunitățile vulnerabile

Unul dintre obiectivele principale ale caravanei este să ajungă la femeile care, din diferite motive, nu au acces facil la servicii medicale. În special în comune și în localitățile mai mici, distanța până la un cabinet medical, lipsa informațiilor sau dificultățile financiare pot reprezenta obstacole în calea prevenției.

Caravana vine direct în comunitate, cu personal medical și echipamentele necesare pentru efectuarea testărilor. În plus, femeile primesc informații despre importanța screeningului și sunt îndrumate către serviciile medicale de care au nevoie. Pentru cele care întâmpină dificultăți de deplasare, poate fi oferit inclusiv sprijin pentru transport.

„În zonele îndepărtate, în comune, în orașele mici, accesul la servicii medicale este dificil și nu ne putem mulțumi cu niște pliante și afișe. Caravana care ajunge în aceste comunități vine cu medic și cu tot ce este nevoie pentru a face testările. Intră în contact cu femeile și așa reușim să le informăm, să le explicăm, să începem screeningul bolii și să le ajutăm cu tot ce au nevoie, inclusiv cu transportul, sau să le îndrumăm dacă vor să meargă singure să facă acest screening”, a explicat senatoarea.

Aceasta consideră că programul poate avea un impact important, mai ales în rândul femeilor care, în lipsa unor astfel de acțiuni, nu ar ajunge la timp la testare sau la un diagnostic.

Peste 4.000 de cazuri de cancer de col uterin, anual, în România

Ruxandra Cibu Deaconu a atras atenția asupra gravității cancerului de col uterin și asupra nevoii de intensificare a măsurilor de prevenție. Potrivit datelor prezentate de senatoare, peste 4.000 de femei sunt afectate anual de această boală în România, iar aproximativ 2.000 își pierd viața în fiecare an.

De asemenea, peste 95% dintre cazurile de cancer de col uterin sunt asociate infecției cu virusul HPV, motiv pentru care vaccinarea, prevenția și depistarea precoce au un rol esențial în reducerea riscului de îmbolnăvire și a mortalității.

„Este cunoscut faptul că peste 95% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția cu virusul HPV și de aceea prevenția, depistarea precoce și tratamentul corect sunt armele cu care putem să luptăm împotriva acestui cancer. (…) Putem spune că vom reuși, cu ajutorul acestui proiect, să salvăm vieți și să dăm o șansă femeilor care altfel nu ar reuși să ajungă la testare, la diagnostic și la îndrumare”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea a subliniat că prevenția și identificarea timpurie a leziunilor precanceroase pot salva mii de vieți și a făcut apel la o implicare mai mare a autorităților locale în promovarea programului.

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Sibiul, al doilea județ în care ajunge caravana

Potrivit senatoarei USR, județul Sibiu este al doilea din țară în care a început implementarea acestui program prin caravanele de prevenție. Deocamdată, aceasta nu are informații concrete despre alte localități care ar urma să intre în program, însă a precizat că va solicita detalii Asociației Moașelor din România, partenerul care coordonează implementarea în teritoriu.

„Este prima săptămână în care vine caravana în județ și să știți că suntem al doilea județ din țară. Eu sper să fie cât mai multe UAT-uri care să beneficieze de acest program, pentru că tot ce trebuie să facă este să meargă către comunitățile vulnerabile, să informeze aceste femei și să discute cu Asociația Moașelor, care gestionează împreună cu autoritățile locale implementarea lui în teritoriu”, a mai spus Ruxandra Cibu Deaconu.

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