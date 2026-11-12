Pe scurt: Polițiștii au cerut intervenția unei echipe tactice după ce au găsit cuplul fără viață, iar mașina fostului ginere era încă în curte. Bărbatul a fost descoperit mort la parterul casei.

Un român de 71 de ani și-a împușcat mortal foștii socri, ambii de aceeași vârstă cu el, în locuința acestora din North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland, în statul american Ohio.

Bărbatul s-a sinucis apoi cu aceeași armă, potrivit informațiilor poliției relatate de Știrile ProTV.

Cei doi soți făceau parte dintr-o familie de români stabilită de multă vreme în Ohio. Fosta soție a bărbatului a precizat că era despărțită de acesta de 10 ani. Potrivit relatării, el revenise din România și s-ar fi purtat ciudat.

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Când echipajele de poliție au ajuns la adresă, i-au găsit pe cei doi proprietari de 71 de ani fără viață. Amândoi aveau răni provocate de gloanțe la cap.

Autoturismul fostului ginere se afla încă în curtea locuinței, însă agenții nu au reușit să îl localizeze rapid pe presupusul intrus. În aceste condiții, au considerat că situația era periculoasă și s-au retras.

Polițiștii au solicitat intervenția unei echipe tactice. Aceasta l-a găsit în cele din urmă pe bărbat mort, la parterul casei. Avea o rană împușcată la cap, pe care, potrivit cercetărilor, și-o provocase singur.

Bărbatul era tot român și avea aceeași vârstă cu foștii săi socri, 71 de ani. Motivele dublei crime urmate de sinucidere urmează să fie stabilite de anchetă.

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