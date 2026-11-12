Pe scurt: Peste 250 de salvatori au fost mobilizați, iar pompierii au folosit drone, câini și drujbe pentru a căuta oameni sub dărâmături. Pe șantierul alăturat se făceau excavări în momentul prăbușirii.

Două persoane au murit și 17 au fost rănite după ce un bloc s-a prăbușit în cartierul Flatbush din Brooklyn, New York, în SUA.

Pompierii au anunțat pe X că investighează cauza prăbușirii, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

Echipele de pompieri căutau miercuri, 11 noiembrie 2026, printre dărâmături. Imobilul s-a prăbușit peste un șantier din apropiere, unde aveau loc lucrări de excavare, prinzând oameni în capcană.

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Operațiunile de salvare s-au desfășurat timp de mai multe ore

Operațiunile de salvare s-au desfășurat timp de mai multe ore. Pentru a ajunge la persoanele prinse sub dărâmături, pompierii au folosit drone, câini și drujbe.

„Nu știm câți oameni se mai află în zona unde s-a prăbușit clădirea”, a declarat miercuri, 11 noiembrie 2026, seara, responsabila Departamentului de Pompieri din New York, Lillian Bonsignore. Ea a anticipat o „operațiune de lungă durată”.

Bonsignore le-a spus jurnaliștilor că două persoane au murit, fără să precizeze vârsta victimelor. Dintre cele 17 persoane rănite, șapte sunt copii. Patru dintre răniți se află în stare gravă.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, le-a mulțumit celor peste 250 de salvatori mobilizați pentru intervenție.

Ahmed Tigani, șeful departamentului de construcții al orașului, a declarat că muncitorii excavau în momentul prăbușirii. Dezvoltatorii primiseră permisiunea de a construi o clădire cu trei etaje și solicitau un permis pentru construcția a nouă etaje.

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