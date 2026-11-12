O eventuală alianță electorală între USR și PNL pentru alegerile din 2028 ar putea avea efecte și asupra organizațiilor locale din județul Sibiu. Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu spune că relațiile cu liderii liberali din județ sunt foarte bune, însă o eventuală colaborare politică va trebui stabilită în funcție de interesul celor două partide și de obiectivul de a construi o forță electorală mai puternică.

Subiectul a fost abordat joi, 12 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, când senatoarea a fost întrebată cum vede, din perspectiva organizației USR Sibiu, discuțiile privind o posibilă alianță cu PNL și dacă experiențele politice anterioare ar putea influența o astfel de colaborare.

Ruxandra Cibu Deaconu a precizat că are o relație bună cu reprezentanții PNL din județ, nominalizând-o pe președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și pe deputata Raluca Turcan. Aceasta a amintit inclusiv de colaborarea dintre cele două organizații pentru organizarea unui eveniment în timpul verii.

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„Relațiile mele cu conducerea PNL, cu doamna Daniela Cîmpean, cu doamna deputat Turcan, sunt foarte bune. Am organizat împreună și acest prim eveniment din vară, cu sprijinul conducerii Consiliului Județean. Am avut comunicare cu ei, relațiile sunt bune. O să vedem, pe măsură ce evoluează aceste premise către ceva concret, cum se vor așeza lucrurile în județul Sibiu pentru cele două organizații”, a declarat senatoarea.

„O alianță nu se face în funcție de preferințele personale”

Întrebată dacă relațiile personale bune cu liderii liberali se vor reflecta și într-o eventuală colaborare politică, Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că deciziile privind alianțele electorale nu trebuie să pornească de la simpatii sau antipatii între reprezentanții partidelor.

În opinia sa, obiectivul principal trebuie să fie construirea unui pol politic suficient de puternic pentru a avea rezultate mai bune la alegerile din 2028.

„Ca reprezentant ales în legislativ, și colegii mei, din ce știu eu, au o relație bună cu colegii de la PNL. Acum, punctual și ca să fie foarte clar, o alianță electorală, politică sau de ce gen doriți nu se face în funcție de preferințele personale. Noi suntem aici să reprezentăm oamenii și să reușim să facem acest pol care să aibă o putere mai mare în 2028. De aici trebuie să plecăm, nu de la preferințe personale”, a explicat senatoarea USR.

USR Sibiu recunoaște că alianțele din trecut nu au convins electoratul

Discuția a ajuns și la experiențele anterioare de colaborare dintre partidele de dreapta, inclusiv la alianțele care nu au avut rezultatele electorale așteptate. Ruxandra Cibu Deaconu a admis că trecutul oferă lecții care trebuie luate în calcul înaintea unei noi construcții politice.

Referindu-se la rezultatele obținute la nivel local după alianțele electorale anterioare, senatoarea a recunoscut că USR Sibiu a ajuns să aibă mai puțini reprezentanți în Consiliul Local Sibiu și în Consiliul Județean decât în mandatele precedente.

„Sigur că da. Avem acum lecțiile trecutului și am învățat din ele. (…) Se pare că electoratul nu a fost foarte convins de această alianță. Noi, la Sibiu, nu am avut rezultate neapărat proaste, dar am trecut de la un număr de consilieri în Consiliul Local Sibiu și Consiliul Județean la un număr mult mai mic după această alianță”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Senatoarea a evitat să insiste asupra greșelilor din trecut, preferând să vorbească despre modul în care acestea ar trebui să influențeze viitoarele decizii politice. „Evit să vorbesc despre trecut. În general, îmi place să mă uit la viitor, dar avem lecțiile trecutului pe care trebuie să le învățăm și din care trebuie să învățăm”, a conchis aceasta.

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