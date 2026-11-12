Pe scurt:
Devierea traseului 8, anunțată inițial pentru perioada 31 august – 9 octombrie, se încheie. Tursib a comunicat data revenirii autobuzelor la ruta obișnuită.
Autobuzele Tursib de pe traseul 8 nu vor mai circula deviat începând cu 16 noiembrie 2026, potrivit unei actualizări publicate de Tursib S.A..
Devierea a fost introdusă ca urmare a închiderii traficului rutier pe strada Viitorului, pe tronsonul cuprins între strada Moara de Scoarță și strada Oltului. Perioada anunțată inițial pentru restricții a fost 31 august 2026 – 9 octombrie 2026.
Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre devierea traseului 8 din cauza șantierului de pe strada Viitorului, prezentând intervalul și tronsonul vizate de închiderea circulației.
Ulterior anunțului inițial, Tursib a precizat că măsura se prelungește până la finalizarea lucrărilor, fără să indice atunci o nouă dată. Cea mai nouă actualizare stabilește revenirea autobuzelor la ruta obișnuită din 16 noiembrie 2026.
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