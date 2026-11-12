Prefectul județului Sibiu, Gheorghe Florian Giubega, s-a întâlnit joi cu Wiebke Oeser, consul al Republicii Federale Germania la Sibiu, la sediul Instituției Prefectului.

A fost prima vizită de curtoazie a unui diplomat străin de la preluarea mandatului de către prefect.

Discuțiile au vizat relațiile dintre Sibiu și Germania, dezvoltarea economică a județului și noi oportunități de colaborare.

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În cadrul întâlnirii a fost subliniat și rolul important pe care comunitatea germană l-a avut și continuă să îl aibă în viața economică, socială și culturală a județului Sibiu.

Prefectul Gheorghe Florian Giubega a transmis că își dorește continuarea unui dialog apropiat cu reprezentanții Germaniei și dezvoltarea unor proiecte concrete de colaborare.

„Cred cu tărie că relațiile solide se construiesc prin dialog deschis, respect reciproc și dorința de a identifica împreună soluții și oportunități concrete. Îmi doresc să dezvoltăm un dialog cât mai eficient și un parteneriat apropiat, care să contribuie la valorificarea potențialului județului Sibiu”, a declarat prefectul Gheorghe Florian Giubega.

Delegații germane sunt așteptate la Sibiu în 2027

La rândul său, consulul Wiebke Oeser și-a exprimat deschiderea pentru continuarea colaborării și a evidențiat importanța județului Sibiu în relațiile bilaterale dintre România și Germania.

Potrivit Instituției Prefectului, pentru anul viitor sunt programate vizitele la Sibiu ale mai multor delegații germane din domeniile politic, economic și cultural.

Prefectul a transmis că va sprijini inițiativele care vizează dezvoltarea județului și colaborarea cu partenerii germani și și-a exprimat disponibilitatea pentru noi întâlniri.

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