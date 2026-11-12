Pe scurt: Comisia va verifica participanții, costurile de transport și cazare, cine le-a plătit și interesele economice ale organizatorilor. USR acuză PSD că a încercat să blocheze comisia și, cu sprijinul AUR, să-i schimbe obiectivele.

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 11 noiembrie, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica zborurile private spre Mykonos și Nisa făcute de politicieni, judecători și oameni de afaceri, inclusiv cursele Nordis. Propunerea a venit de la USR și PNL.

Comisia trebuie să stabilească cine a organizat deplasările, cine a făcut invitațiile și după ce criterii au fost aleși participanții, relatează Radio România. Deputații vor verifica și dacă participanții au călătorit în nume personal sau în exercitarea unei funcții publice.

Ce vor verifica deputații

Ancheta privește costurile de transport, cazare, mese, transferuri și alte activități, identitatea celor care le-au plătit și interesele economice ale organizatorilor, finanțatorilor și participanților. Potrivit USR, comisia va avea 25 de deputați, desemnați după configurația politică a Camerei, iar ședințele și concluziile vor fi publice.

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USR susține că printre pasageri s-au aflat politicieni PSD, judecători ai Curții Constituționale (CCR) și oameni de afaceri condamnați penal. „Românii au dreptul să știe cine s-a plimbat cu avioane private alături de politicieni PSD, judecători CCR și oameni de afaceri condamnați penal, cine a plătit aceste deplasări și, mai ales, ce s-a oferit sau promis în schimb”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

USR acuză PSD și AUR că au încercat să schimbe scopul comisiei

Potrivit USR, demersul pentru înființarea comisiei a început în urmă cu mai bine de o lună, iar PSD a încercat să-l blocheze. După ce blocajul din Biroul Permanent al Camerei nu a reușit, PSD ar fi adăugat pe lista de obiective, cu sprijinul AUR, subiecte care nu au legătură cu zborurile private, mai susține USR.

În aceeași zi, Camera Deputaților a aprobat și înființarea unei comisii de anchetă privind migrația ilegală, propusă de AUR, potrivit Agerpres.

Ce este Nordis

Nordis este dezvoltatorul imobiliar ai cărui fondatori, Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, fostă deputată PSD, au fost arestați preventiv în februarie 2025, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Tot în februarie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a prezentat în Parlament facturile pentru zborurile făcute cu un avion închiriat de Nordis.

În august, Ora de Sibiu a scris că încă 109 persoane reclamă prejudicii de milioane de euro în dosarul Nordis.

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