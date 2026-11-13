De mai bine de 13 ani, Lorena Mihalcea, în vârstă de 40 de ani, își dedică o parte importantă din timp voluntariatului la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu. Originară din Vâlcea, a ales să vină la Sibiu pentru a-i ajuta pe cei aflați în momente dificile. A participat la numeroase intervenții, a văzut oameni luptând pentru viață, dar și persoane pe care echipajele medicale nu au reușit să le salveze. Spune că voluntariatul a devenit pentru ea un mod de viață și că nu intenționează să renunțe la această activitate.

Povestea Lorenei la Ambulanța Sibiu a început în urmă cu 13 ani, când a decis că vrea să facă ceva pentru oamenii aflați în nevoie. A pus mâna pe telefon și a sunat la Serviciul de Ambulanță, unde a reușit să discute chiar cu fostul director, Dan Apasca.

„Am început activitatea de voluntariat la SAJ Sibiu în urmă cu 13 ani. Am sunat la Serviciul de Ambulanță pentru că voiam să discut cu doamna manager și le-am spus că vreau să fac voluntariat cu orice preț. Eu sunt din Vâlcea și făceam naveta cu bunica mea. Am ales să fac voluntariat pentru a-i ajuta pe sibieni”, povestește Lorena.

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La început, făcea naveta de aproximativ 100 de kilometri pentru a ajunge la intervenții. Își dorea să învețe și să fie de folos, iar fiecare tură însemna o nouă experiență.

Lorena la 27 de ani, în primul an de voluntariat la SAJ Sibiu

Primul caz, un stop cardio-respirator la un bărbat de 43 de ani

Printre cele mai puternice amintiri se numără prima intervenție la care a participat. Era vorba despre un bărbat de 43 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la Săliște.

„Primul caz a fost un stop cardio-respirator. Și acum îmi este întipărit în minte. Era vorba despre un bărbat de 43 de ani, la Săliște. Am chemat și medicul în sprijin. Eu ascultam de șeful de echipaj și făceam exact ce îmi spunea. S-au făcut manevre de resuscitare și ventilație, dar, din păcate, omul și-a pierdut viața”, își amintește Lorena.

Au urmat și alte intervenții dificile. Unul dintre cazurile care au marcat-o a fost cel al unui adolescent de 16 ani, găsit spânzurat. „A fost un moment dificil să vezi așa ceva. Te marchează. Am mers apoi și la alte cazuri, iar în timp am învățat cum să monitorizez un pacient, cum să îi pun manșeta și cum să ajut echipajul”, spune voluntara.

„Dacă nu ești pregătit emoțional, nu ai ce căuta pe ambulanță”

Lorena spune că activitatea de voluntar presupune multă responsabilitate și disciplină. Voluntarii trebuie să respecte indicațiile șefului de echipaj și să fie pregătiți pentru situații-limită.

„Când urci prima dată pe ambulanță, ți se explică ce trebuie să faci. Voluntarul este obligat să asculte de șeful de echipaj. El îți spune ce ai de făcut. Dacă nu ești făcut pentru așa ceva, nu ai ce căuta acolo. Dacă nu ești pregătit să vezi sânge sau să vezi oameni murind sub ochii tăi, trebuie să te gândești bine înainte. Sunt situații foarte emoționale și trebuie să fii stabil emoțional”, explică Lorena.

De-a lungul anilor, a învățat cât de importantă este fiecare secundă și cât de mult contează munca în echipă într-o intervenție.

Vine de șase ori pe lună la voluntariat

În prezent, Lorena ajunge la SAJ Sibiu de aproximativ șase ori pe lună. Dacă în primii ani participa mai des la intervenții, acum se implică și în activitățile administrative, verificarea ambulanțelor și alte sarcini de care este nevoie.

„Din 2013 până în 2024 făceam foarte multă muncă de teren. Îmi plăcea și îmi place să ajut. Sunt un om activ și vreau să fiu de folos. Acum vin de șase ori pe lună. Ce mi se spune să fac, aceea fac. Ajut la verificarea mașinilor, la munca de birou. Mă simt utilă și sunt foarte apreciată. Oamenii de aici mă iubesc, iar eu am mult respect pentru ei”, mărturisește voluntara.

Pe lângă activitatea de la Ambulanță, Lorena are și propria afacere, deținând un restaurant în Râmnicu Vâlcea. În paralel, își continuă studiile liceale la seral, tot în orașul natal.

Chiar dacă a trecut prin intervenții care au marcat-o și a cunoscut durerea unor familii care și-au pierdut apropiații, Lorena nu regretă nicio clipă alegerea făcută. Spune că va continua să fie voluntar la Ambulanța Sibiu atât timp cât va putea. „Pentru mine, voluntariatul este un mod de viață. Fac asta cu plăcere. O să continui cu voluntariatul. Este un lucru care mă împlinește și îl fac din suflet”, spune Lorena Mihalcea.

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