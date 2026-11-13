Pe scurt: Scăpările de clor au fost oprite, însă mirosul a fost sesizat și în afara platformei industriale. Specialiștii CBRN au început pregătirile pentru măsurători în atmosferă.

UPDATE 2: În urma măsurătorilor efectuate de echipajele CBRN, pe distanțe cuprinse între 2 și 4 km față de obiectiv, valorile înregistrate au fost de 0.

UPDDATE: Pentru protecția populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT, după ce echipajele specializate CBRN au detectat o concentrație de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial.

Clorul este un gaz toxic, care poate provoca iritații puternice ale ochilor și căilor respiratorii, tuse și dificultăți de respirație. La concentrații de 10 ppm, expunerea poate avea efecte serioase asupra sănătății, mai ales în cazul persoanelor care inhalează gazul pentru o perioadă mai lungă.

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Ca măsură de siguranță, personalul a fost evacuat către partea de est a amplasamentului. De asemenea, a fost dispusă evacuarea angajaților care nu sunt implicați direct în activitățile esențiale desfășurate în cadrul ICSI și CET.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital după o scurgere de clor la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea, semnalată în dimineața zilei de vineri, 13 noiembrie 2026.

Una dintre victime se afla în stare de semiconștiență, potrivit Mediafax.

ISU Vâlcea a transmis că pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru scăpări de clor la nivelul unui compresor de pe platforma industrială. Informațiile inițiale indicau o singură persoană posibil intoxicată, aflată în stare de semiconștiență.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere și de prim ajutor, specialiști CBRN, precum și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Ulterior, reprezentanții operatorului economic au anunțat că scăpările de clor au fost oprite, iar problema de la nivelul compresorului a fost remediată.

Echipajele medicale au identificat trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri. Două dintre acestea erau conștiente și cooperante, iar a treia se afla în stare de semiconștiență. Toate au fost evaluate și stabilizate, apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea.

Comandantul intervenției a semnalat miros de clor și în exteriorul platformei. În aceste condiții, echipajul CBRN a început pregătirile pentru efectuarea măsurătorilor și verificarea eventualei prezențe a substanței în atmosferă.

Misiunea pompierilor era în desfășurare.

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