Pe scurt: Transilvania intră sub cod galben de vânt, iar la munte este anunțat cod portocaliu. În noaptea de vineri spre sâmbătă, lapovița și ninsoarea ajung și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță două zile cu vânt puternic, ploi și ninsori în mai multe regiuni ale României.

Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 13 noiembrie 2026, ora 10:00, până duminică, 15 noiembrie 2026, ora 10:00, potrivit Mediafax.

Vineri, 13 noiembrie 2026, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală de 50–65 km/h. La munte, rafalele vor depăși 90 km/h.

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Vântul ajunge la 140 km/h la munte, iar ploile se extind spre sud

Meteorologii au emis un cod galben de vânt, valabil vineri, 13 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 21:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50–75 km/h.

În același interval, la munte este în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic. Rafalele vor avea viteze de 90–120 km/h, iar la altitudini mari vor ajunge la 120–140 km/h.

Vineri, 13 noiembrie 2026, va ploua în general moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și centrul țării. În noaptea de vineri, 13 noiembrie, spre sâmbătă, 14 noiembrie 2026, precipitațiile se vor extinde în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă vor ajunge local la 15–25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia la 30–35 l/mp.

Un cod galben de ploi însemnate cantitativ este valabil vineri, 13 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 21:00, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste zone se vor acumula 20–30 l/mp, iar izolat cantitățile vor depăși 35–45 l/mp.

O altă atenționare cod galben de ploi vizează cea mai mare parte a Munteniei, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, între orele 01:00 și 11:00. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20–35 l/mp.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un alt episod de ninsori la munte, vânt puternic și ploi în mai multe regiuni.

Ninsorile ajung și în Transilvania, iar temperaturile coboară până la -10 grade

În noaptea de vineri, 13 noiembrie, spre sâmbătă, 14 noiembrie 2026, precipitațiile vor deveni predominant lapoviță și ninsoare în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane. Se va depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri.

În a doua parte a nopții, lapovița și ninsoarea vor apărea și în estul și sud-estul Transilvaniei, unde este posibil să se depună un strat de zăpadă.

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, vremea se va răci accentuat în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 11 grade.

În dimineața de duminică, 15 noiembrie 2026, minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade.

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