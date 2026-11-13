Moscova a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, 13 noiembrie, la câteva ore după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii lui Donald Trump. Primarul Serghei Sobianin a anunțat 106 drone doborâte în drum spre capitala Rusiei, iar toate cele patru aeroporturi ale orașului și-au restricționat zborurile.

Sobianin a raportat dronele doborâte în 11 mesaje succesive pe platforma de mesagerie Max, între ora 21:29 a zilei de joi și 02:03 vineri, ora Moscovei (20:29–01:03, ora României), potrivit totalului calculat de publicația rusă MSK1. Primele 46 au fost doborâte în mai puțin de o oră. După fiecare val, primarul a transmis că echipele de intervenție lucrează în locurile unde au căzut resturi de drone, fără să precizeze zonele.

Autoritățile ruse nu au anunțat victime sau clădiri avariate la Moscova. Rusia nu raportează de regulă dacă dronele își ating țintele.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Aeroporturile Moscovei, cu zborurile restricționate

Agenția rusă pentru aviație civilă, Rosaviația, a restricționat parțial activitatea aeroporturilor Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski. Pe panourile online ale celor patru aeroporturi apăreau cel mult 30 de curse întârziate sau anulate, iar majoritatea zborurilor operau după program, a relatat MSK1.

Rafinăria din Volgograd, în flăcări

Rafinăria din Volgograd, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie 2026, în timpul atacului cu drone. Foto: Exilenova+ / Telegram

În aceeași noapte au fost atacate și alte regiuni ale Rusiei. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov, a anunțat că resturile unor drone doborâte au provocat un incendiu la o întreprindere din zona industrială de sud a orașului Volgograd și pe terenul din jur. „Deocamdată nu sunt victime, nu au fost înregistrate avarii la clădirile de locuit”, a transmis Bocearov, citat de Lenta.ru.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+, care monitorizează atacurile, susține că ținta a fost rafinăria Lukoil din Volgograd și că aceasta și-a oprit forțat activitatea. Autoritățile ruse nu au confirmat această informație.

Incendii și case avariate în regiunea Rostov

În regiunea Rostov, guvernatorul Iuri Sliusar a anunțat că resturile de drone au provocat un incendiu la o unitate de producție din Rostov-pe-Don și la un depozit din raionul Aksai. În raionul Oktiabrski, un bloc cu cinci etaje a avut geamurile sparte, locatarii au fost evacuați, iar trei mașini au ars. În cătunul Kolusaevo, din raionul Azov, patru case au fost avariate, potrivit aceleiași surse.

Atacul a venit după întâlnirea Putin–Witkoff

Atacul a început la câteva ore după ce emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au avut joi o întâlnire de peste două ore cu Vladimir Putin, la Kremlin. Discuțiile au urmat negocierilor tripartite Rusia–SUA–Ucraina de la Abu Dhabi, din 10–11 noiembrie.

Moscova a mai fost ținta unui atac de amploare în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, când Sobianin a anunțat 493 de drone lansate spre regiunea capitalei, dintre care 187 doborâte în apropierea orașului.

Comentarii