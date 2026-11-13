Locuitorii de pe strada Stadionului din Mediaș și de pe străzile din jur nu au apă potabilă vineri, 13 noiembrie, până la ora 20:00. Furnizarea a fost oprită pentru remedierea unui defect la conducta de transport a apei din zona Podului Mare.

Anunțul a fost făcut de compania Apa Târnavei Mari, operatorul de apă și canalizare din nordul județului Sibiu, într-o informare publicată pe site-ul companiei, la secțiunea de întreruperi neprogramate.

Presiune redusă și în Gura Câmpului

Avaria afectează și alimentarea cu apă din cartierul Gura Câmpului, unde presiunea apei este redusă, potrivit operatorului.

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Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își facă din timp rezerve de apă pentru restul zilei, până la reluarea furnizării.

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