Echipă de intervenție la o avarie pe rețeaua de apă, imagine ilustrativă din arhiva Ora de Sibiu
Foto: arhivă Ora de Sibiu (imagine ilustrativă)

Locuitorii de pe strada Stadionului din Mediaș și de pe străzile din jur nu au apă potabilă vineri, 13 noiembrie, până la ora 20:00. Furnizarea a fost oprită pentru remedierea unui defect la conducta de transport a apei din zona Podului Mare.

Anunțul a fost făcut de compania Apa Târnavei Mari, operatorul de apă și canalizare din nordul județului Sibiu, într-o informare publicată pe site-ul companiei, la secțiunea de întreruperi neprogramate.

Presiune redusă și în Gura Câmpului

Avaria afectează și alimentarea cu apă din cartierul Gura Câmpului, unde presiunea apei este redusă, potrivit operatorului.

Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își facă din timp rezerve de apă pentru restul zilei, până la reluarea furnizării.

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