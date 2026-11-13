UPDATE: Polițiștii rutieri au stabilit, în urma primelor cercetări, că biciclistul, un cetățean străin în vârstă de 31 de ani, se deplasa pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu, moment în care ar fi schimbat banda de circulație fără să se asigure. Acesta a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie de 49 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu.

Biciclistul a suferit un traumatism cranian și o posibilă fractură la un membru superior. Echipajul SAJ sosit la fața locului i-a acordat îngrijiri medicale, după care l-a transportat la UPU Sibiu, în stare stabilă.

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Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 13:00, pe bulevardul Vasile Milea din municipiul Sibiu. Un biciclist a fost lovit și rănit de o mașină.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere și ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs pe bulevardul Vasile Milea, pe sensul centru – Șelimbăr. În urma impactului, biciclistul a suferit răni corporale și a fost transportat la spital.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, mașina era condusă de o femeie în vârstă de aproximativ 49 de ani, iar bicicleta era condusă de un bărbat în vârstă de aproximativ 31 de ani.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier în zonă se desfășoară îngreunat.

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