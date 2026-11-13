Pe scurt: Proiectul exploatării magneziului din Valea Dobra a ajuns în discuția cu ministrul Economiei. PSD Sibiu critică felul în care primarul și consilierii PNL au abordat proiectul.

Deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif s-a întâlnit joi, 12 noiembrie, cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, pentru a discuta despre proiectul de exploatare a zăcământului de magneziu din Valea Dobra, comuna Rășinari.

Întâlnirea a avut loc la câteva zile după referendumul în care locuitorii comunei s-au pronunțat masiv împotriva exploatărilor miniere pe teritoriul Rășinariului.

Potrivit rezultatelor comunicate după referendum, 2.194 dintre cele 2.229 de voturi valabil exprimate au fost împotriva exploatărilor miniere, adică 98,43%. Prezența la urne a depășit 50%.

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În urma discuției cu Bogdan Trif, ministrul Daniel Zamfir a precizat că Ministerul Economiei nu poate interveni în disputa juridică dintre compania care dezvoltă proiectul și administrația locală și nici nu este instituția care emite autorizațiile necesare unei asemenea investiții.

„Nu se va implica, ministerul nu are atribuții de a interveni în probleme juridice dintre o societate comercială la care statul nu deține acțiuni și o unitate administrativ-teritorială, în speță, comuna Rășinari. De asemenea, ministerul nu este emitent de autorizații, avize sau licențe în astfel de cazuri”, a declarat Daniel Zamfir, potrivit comunicatului transmis de PSD Sibiu.

Ministrul Economiei a făcut referire și la votul dat de locuitorii din Rășinari.

„Respect opinia cetățenilor din Rășinari, exprimată democratic prin vot direct la referendum, iar cetățenii comunei și-au exprimat în mod categoric și în proporție covârșitoare opinia referitoare la acest proiect”, a precizat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei se oferă să medieze discuțiile

Daniel Zamfir spune că este dispus să vină la Rășinari, împreună cu specialiști din minister, dacă administrația locală îi va cere sprijinul pentru medierea situației.

„Dacă primăria Rășinari, reprezentată de primar și Consiliul Local, dorește sprijinul meu, în calitate de mediator în această speță sau în orice ține de domeniul ministerului pe care îl coordonez, îmi reafirm disponibilitatea de a veni împreună cu colegii mei, din Direcția Tehnică, pentru a vă sta la dispoziție”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că susține exploatările miniere doar în condițiile în care sunt respectate cerințele privind sănătatea populației și mediul.

„Am afirmat că susțin exploatările miniere din toată țara care sunt transparente, care respectă protecția sănătății populației și protecția mediului. Orice ministru al Economiei din orice țară civilizată are acest deziderat”, a mai spus Daniel Zamfir.

Bogdan Trif critică modul în care a fost gestionat proiectul

La rândul său, deputatul PSD Bogdan Trif susține că un proiect de asemenea amploare trebuia prezentat și discutat transparent cu locuitorii din Rășinari înainte de luarea unor decizii.

„Atunci când «ai pe masă» un astfel de proiect, acesta trebuie analizat cu foarte mare atenție, discutat deschis în Consiliul Local, cu experți în protecția sănătății populației și a mediului și discutat în mod transparent cu cetățenii din localitate, și doar după ce ai parcurs acești pași luată decizia finală care să aibă și suportul populației”, a declarat Bogdan Trif.

Deputatul PSD îi critică pe primarul și consilierii locali PNL din Rășinari, despre care susține că nu ar fi comunicat suficient de transparent în privința proiectului. Afirmațiile reprezintă poziția politică a parlamentarului.

„Am discutat și despre greșelile de abordare ale primarului și ale consilierilor PNL, prin faptul că au încercat, și sunt dovezi suficiente în acest sens, să treacă neobservat acest proiect cu impact major pentru Rășinari. A fost o greșeală fundamentală care a ridicat foarte multe semne de întrebare și suspiciuni în rândul populației”, a afirmat Bogdan Trif.

Proiectul vizează exploatarea rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra, pe teritoriul comunei Rășinari. Primăria a emis anterior un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru investiție, iar disputa privind viitorul proiectului continuă după referendumul din 8 noiembrie.

Bogdan Trif și Daniel Zamfir au discutat, în cadrul aceleiași întâlniri, și despre potențialul turistic al Mărginimii Sibiului și despre posibilitățile de promovare a zonei la nivel național.

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