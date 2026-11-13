Paul Hadăr, campion mondial la taekwon-do ITF în 2025, a devenit student în anul I la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Tânărul de 19 ani se pregătește să devină ofițer al Armatei Române, fără să renunțe la competiții, potrivit clubului sibian „Puma”, unde se antrenează de la cinci ani.

În 2025, Paul a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF și a cucerit tot atunci aurul la Campionatul European, la categoria „tehnici speciale”. De cinci ani este membru al lotului național al României.

„Viitorul este mai sigur în acest domeniu”

La Academia Forțelor Terestre, Paul Hadăr studiază la Facultatea de Inginerie și Management, specializarea Comunicații. Spune că probele sportive de la admitere nu i-au pus probleme: „Probele sportive de la admitere au fost ușoare, însă ar fi putut crea probleme celor care nu sunt obișnuiți cu efortul fizic”.

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A ales cariera militară din două motive, explică el: „Viitorul este mai sigur în acest domeniu. În plus, există multe asemănări între viața de sportiv și cea de militar: echilibrul, perseverența, autocontrolul și respectul față de colegi și superiori.”

Clubul Puma: „Performanța sportivă și cea școlară merg mână în mână”

Președintele clubului „Puma”, Alin Lazurca, spune că mulți dintre sportivii clubului sunt acum studenți la Sibiu, în alte orașe din țară sau în străinătate și continuă să se antreneze la cluburile din orașele respective.

„Performanța sportivă și cea școlară merg mână în mână. Totul ține de felul în care îți organizezi timpul și de dorința de a excela”, a declarat Alin Lazurca.

În următorii patru ani, Paul Hadăr va urma cursurile Academiei, iar clubul spune că tânărul își propune să aducă noi medalii de aur pentru România și pentru „Puma”.

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