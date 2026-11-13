Între 500 și 1.200 de lei pentru un apartament, textile plătite separat și agende care se umplu încă din octombrie. Am întrebat patru firme din Sibiu cât costă o casă curată de sărbători, ce intră în preț și cât de devreme trebuie să suni.

Pe la jumătatea lui noiembrie, la Sibiu începe ceea ce Ionuț Morhan numește „mania curățeniei de Crăciun”. Agendele se umplu, iar cine își amintește abia în decembrie de geamurile nespălate descoperă că locurile s-au cam terminat. Am întrebat patru firme sibiene, Iedera, Global Clean Up, Curățenie Morhan și MA Cleaning, cât costă o curățenie de sărbători, ce intră în preț și cât de devreme trebuie să suni.

Echipa Iedera

Cât costă un apartament curat de sărbători

Vestea bună e că niciuna dintre cele patru firme nu scumpește serviciile în decembrie. La Iedera, un apartament cu două camere costă în jur de 500–600 de lei, iar unul cu trei camere și două băi, cel mult 800 de lei, plus transport pentru Cisnădie sau Mediaș. Claudia Vâjoaica, care conduce firma, explică de ce prețurile rămân rezonabile: cei mai mulți clienți de Crăciun au deja abonament de întreținere. „De regulă, dublăm prețul unei curățenii de întreținere obișnuite”, spune ea.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cât costă curățenia de Crăciun în Sibiu: până la 1.200 de lei pentru un apartament, iar firmele mai au puține locuri libere — VIDEO

La Global Clean Up, care funcționează sub aceeași societate cu Master Clean și are aceleași tarife, prețul nu depinde de numărul de camere, ci de cât de murdară e casa: între 700 și 1.200 de lei pentru un apartament cu două sau trei camere. „Eu, de obicei, merg și văd locația înainte să dau un preț, pentru că prin telefon toată lumea îmi spune că este foarte puțin de lucru”, spune Adrian Popa. Nici el nu umflă tarifele de sărbători: „Un om care te cheamă în decembrie și i-ai dat un preț mărit nu te va mai chema pe tot parcursul anului.”

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Ionuț Morhan, de la Curățenie Morhan, are 22 de ani în domeniu, refuză să dea o cifră la telefon și nu crede în calculul la metru pătrat. „Dacă vin și aspir o sută de metri pătrați, se consideră că am făcut curățenie. Dar dacă podeaua e din lemn lăcuit și trebuie să mai trec de două-trei ori cu o lavetă uscată, câți metri am calculat până acum?”, întreabă el. Clienții îi trimit poze sau un filmuleț și primesc un preț estimativ.

La MA Cleaning, Antoaneta Popa face exact pe dos: lucrează strict pe metru pătrat, pentru că numărul de camere, spune ea, nu spune mare lucru. „Poate să fie apartamentul cu două camere cu 80 de metri pătrați și cel cu trei camere cu 60 de metri pătrați”, explică ea. Pentru un apartament de 50 de metri pătrați, o curățenie generală costă la ea în jur de 600 de lei.

Ce intră în preț și ce plătești în plus

Aici apar cele mai mari diferențe, iar ele contează când compari ofertele. La Global Clean Up intră aproape tot: cuptorul, frigiderul, hota și dulapurile, pe interior și pe exterior, plus geamurile. „Discutăm de curățenie generală, iar generală înseamnă tot”, rezumă Adrian Popa.

La Iedera, pachetul include praful de pe toate suprafețele, geamurile, lămpile, caloriferele, baia și cuptorul, dar frigiderul nu se deschide. „Sunt lucrurile private ale oamenilor și, în principiu, nu vor să li se umble prin mâncare”, explică Claudia Vâjoaica. Interiorul lui se plătește în plus, în funcție de mărime.

La MA Cleaning intră tot ce se vede: pardoseli, praf, dulapuri și lustre pe exterior, oglinzi și geamuri. „Absolut tot, tot, tot”, spune Antoaneta Popa. Interiorul dulapurilor și al sertarelor rămâne însă pe dinafară.

Canapelele, covoarele și saltelele nu intră nicăieri în curățenia generală. „Canapelele sunt cu totul altceva, se fac cu un aparat cu injecție-extracție”, explică Popa. O canapea costă 200–300 de lei atât la Global Clean Up, cât și la Iedera. La Global Clean Up, un fotoliu costă 150 de lei, iar un covor între 50 și 300 de lei. La Curățenie Morhan, o saltea de o persoană costă în jur de 125 de lei, iar una dublă, 250. La MA Cleaning, o canapea sau o saltea costă „în principiu, până în 300 de lei”, în funcție de cât e de murdară. Iedera taxează separat și călcatul, cu 60 de lei pe oră.

Și extra-urile se discută. Un geam mic de baie cerut în plus, Morhan îl face și gratis, dar nu orice adăugare e la fel: „Una este când ai un gemuleț de baie și alta e când ai un balcon de 18–20 de metri, îmbrăcat cu geamuri. Trebuie să lucreze trei oameni, două zile.”

Produse Global Clean și Master Clean

Cine sună „pentru mâine” riscă să rămână cu praful pe mobilă

Dacă vreți curățenie înainte de Crăciun, sunați acum, nu în decembrie. Claudia Vâjoaica, care mai are șase-șapte locuri libere, recomandă programarea cel târziu până la sfârșitul lui noiembrie. Adrian Popa cere 14–18 zile și mai are în jur de cinci locuri, iar Ionuț Morhan, cu agenda de decembrie aproape plină, spune că ideal ar fi chiar din octombrie. Cea mai frecventă cerere din perioada asta se rezumă însă la un cuvânt: „mâine”.

La MA Cleaning, însă, situația e alta: mai sunt „multe” locuri libere, iar o săptămână înainte e de ajuns. Antoaneta Popa spune că nu e mai aglomerat decât anul trecut și are o explicație. „Aparent există o criză de care nu se vorbește, dar se știe. Oamenii au impresia că de sărbători merge mai bine, dar nu e adevărat. Oamenii preferă să dea bani pe cadouri, pe vacanțe, decât să facă curățenie acasă”, explică ea.

Iedera

Amânarea mai are un risc: firmele se opresc înainte de sărbători. La Curățenie Morhan se lucrează până pe 15 decembrie, la Iedera până pe 23. „Vrem ca angajații noștri să aibă timp să-și cumpere brăduleț, să se bucure de familie, să meargă la colindat. Dacă voiam bani, stăteam în Norvegia, nu în România”, spune Morhan.

Ce cer clienții în plus în perioada asta? La MA Cleaning, pe primul loc sunt geamurile, „mai ales că își pun ornamente în geamuri”, iar unii vor ca, după curățenie, casa să miroasă a iarnă, a scorțișoară și mere.

Cererile de ultim moment nu lipsesc. „Era 24 decembrie și m-a sunat la ora 23”, își amintește Morhan despre un client care voia curățenie înainte să plece în Germania. La Iedera, echipa a căutat odată ore întregi pisica unui client, sărită de pe balcon în timpul curățeniei. „Pisicile sunt mai greu de găsit și nu vin la străini. Nu vin nici la proprietari prea bucuroase”, spune Claudia Vâjoaica.

Iedera

Ce să întrebați înainte să chemați o firmă

Ca să nu aveți surprize la plată, întrebați de la primul telefon exact ce intră în pachet, pentru că frigiderul, cuptorul sau hota sunt incluse la unele firme și se plătesc separat la altele. Cereți un preț după ce firma vede locuința sau măcar câteva poze și stabiliți de la început tot ce vreți să se facă, ca să nu apară costuri pentru lucruri cerute pe parcurs.

Antoaneta Popa, de la MA Cleaning, insistă pe o ofertă de preț scrisă. „Altfel nu poate să zică niciuna dintre părți: eu am vrut asta, dar nu mi-ai dat. Se întreabă: zi-mi strict ce vrei? Vreau frigider, vreau aragazul? Și atunci rămâne totul scris. E mult mai simplu și la bani, și la absolut orice.”

Întrebați și ce produse folosește firma. „Dacă vine cineva și îmi spune că folosește produse de la magazinul din colțul străzii, automat el știe doar să folosească mâna de lucru”, spune Adrian Popa. Iar dacă cineva din casă are alergii, spuneți-o de la început. „Un profesionist o să vă întrebe, ca într-un restaurant care se respectă: sunteți alergic la ceva?”, spune Ionuț Morhan.

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