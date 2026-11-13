Pe scurt: Presa locală relatează că tânărul folosea un explozibil improvizat pentru a sparge roca în căutarea aurului. Polițiștii precizează că natura obiectului care a explodat nu a fost încă stabilită.

Un tânăr de 25 de ani, din comuna Roșia Montană, județul Alba, a ajuns la spital după ce a fost rănit într-o explozie într-o galerie minieră închisă, marți, 10 noiembrie 2026.

Acesta căuta aur și ar fi folosit un explozibil improvizat pentru a sparge roca, potrivit Știrile ProTV.

Potrivit publicației locale, mai multe galerii vechi de la Roșia Montană au fost redeschise ilegal, iar unele persoane folosesc explozibili improvizați în interiorul acestora pentru a sparge roca. Sursele citate de jurnaliști spun că în aceste împrejurări ar fi fost rănit și tânărul.

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Jurnaliștii locali notează că un incident asemănător ar fi avut loc și în primăvara anului 2026.

Poliția din Alba a confirmat că tânărul a fost rănit în urma exploziei unui obiect, dar a precizat că natura obiectului nu a fost stabilită.

„La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roșia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită”, au transmis reprezentanții Poliției din Alba

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

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