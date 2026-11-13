Pe scurt: Recunoașterea rapidă a hemoragiei după naștere și coordonarea echipei medicale sunt esențiale, spune dr. Bogdan Vintilă. La Leuven, medicul sibian a discutat cazuri clinice cu participanți de pe trei continente.

Șef de lucrări dr. Bogdan Vintilă, medic ATI la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și cadru didactic al Facultății de Medicină a ULBS, a participat, în perioada 9–10 noiembrie 2026, la un program internațional de pregătire dedicat managementului hemoragiei postpartum, desfășurat la Leuven, în Belgia, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Programul de tip preceptorship s-a desfășurat într-un format interactiv, cu un număr redus de participanți, veniți de pe trei continente. Acesta a inclus prezentări despre cele mai noi date din domeniu, discuții libere pe cazuri clinice și vizitarea centrului de excelență al spitalului gazdă.

„Hemoragia postpartum rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate maternă la nivel mondial, iar rezultatele bune depind de rapiditatea recunoașterii ei și de o echipă bine coordonată, formată din medici ATI, obstetricieni, moașe și asistente. La Leuven am avut ocazia să discut deschis cu colegi din întreaga lume și să observ cum funcționează un centru de excelență în acest domeniu”, a declarat dr. Bogdan Vintilă.

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Medicul a precizat cum intenționează să folosească la Sibiu experiența dobândită: „Îmi propun să aduc această experiență la Sibiu prin aplicarea standardelor pe care le-am observat, instruire prin simulare și o colaborare și mai strânsă între ATI și obstetrică. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor celor care au susținut participarea mea, precum și colegilor și mentorilor mei”.

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