Pe scurt:
Un sondaj Reuters/Ipsos măsoară interesul pentru posibilii succesori ai lui Donald Trump. Războiul cu Iranul îi divide pe republicani, în timp ce democrații vin după o victorie categorică la alegerile legislative.
Secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele J.D. Vance, alături de democrații Pete Buttigieg și Jon Ossoff, se numără printre potențialii candidați care atrag atenția alegătorilor pentru alegerile prezidențiale americane din 2028.
Preferințele sunt conturate de un sondaj Reuters/Ipsos, relatează Mediafax.
În rândul alegătorilor republicani, 45% îl consideră pe Marco Rubio un candidat „excelent”, în timp ce 43% spun același lucru despre J.D. Vance. În tabăra democrată, fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și senatorul de Georgia Jon Ossoff primesc fiecare această apreciere din partea a 29% dintre alegătorii partidului.
Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.705 adulți din SUA, inclusiv aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid, cu o marjă de eroare de 5 puncte procentuale.
Războiul cu Iranul îi divide pe republicani în alegerea unui succesor al lui Trump
Dezbaterea din ambele partide este influențată de situația președintelui Donald Trump, a cărui rată de aprobare se află aproape de cel mai scăzut nivel din ambele sale mandate. Republicanii sunt împărțiți între cei care vor un succesor care să continue linia lui Trump și cei care preferă o distanțare de acesta.
Nemulțumirea este alimentată de decizia președintelui de a declanșa un război cu Iranul, conflict care a dus la creșterea prețurilor și a costului de trai. Vicepreședintele Vance s-a distanțat public, atribuind înfrângerea republicanilor la alegerile din 3 noiembrie 2026 războiului cu Iranul.
Trump a discutat cu apropiații săi despre preferințele acestora între Vance și Rubio, dar a declarat că „nu își va exprima neapărat susținere” față de un candidat.
Ossoff și Buttigieg se remarcă în tabăra democrată după victoria la legislative
Democrații sunt încurajați de victoria categorică din alegerile legislative. Jon Ossoff a atras atenția prin criticile directe la adresa președintelui și prin câștigarea unui nou mandat de senator în Georgia la o diferență de 18 puncte procentuale. În 2024, Trump câștigase în același stat la o diferență de două puncte.
Pete Buttigieg, care a fost secretarul Transporturilor în administrația Biden, se numără, de asemenea, printre potențialii candidați și beneficiază de o notorietate mai mare la nivel național decât Ossoff.
Alți democrați moderați cunoscuți, precum fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut alegerile din 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sunt considerați candidați „excelenți” de câte 23% dintre alegătorii democrați. Reprezentanta progresistă din New York, Alexandria Ocasio Cortez, obține un procent de 15%.
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