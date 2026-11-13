Pe scurt: Un conflict spontan în apropierea unei societăți comerciale din Săcel s-ar fi încheiat cu o lovitură de pumn în față. Polițiștii din Săliște continuă cercetările sub supravegherea procurorilor.

Un adolescent de 17 ani, din Mag, a fost reținut joi, 12 noiembrie 2026, de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, potrivit unui comunicat al Poliției Orașului Săliște, transmis de Poliția Sibiu.

Din investigații a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 12:50, în apropierea unei societăți comerciale din Săcel. Adolescentul ar fi lovit cu pumnul în zona feței un bărbat de 39 de ani, din Gura Râului.

Potrivit polițiștilor, agresiunea ar fi avut loc în urma unui conflict spontan. Bărbatul de 39 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

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Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a adolescentului. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Tânărul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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