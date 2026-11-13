Pe scurt: Oprit pe strada Corneliu Coposu din Mârșa, șoferul a ajuns în atenția procurorilor pentru două infracțiuni rutiere. După reținerea pentru 24 de ore, a fost dispus controlul judiciar.

Șoferul în vârstă de 61 de ani, din județul Vâlcea, care a fost prins în 5 noiembrie beat la volan, în Mârșa, deși avea dreptul de a conduce anulat, a aflat noua măsură dispusă în dosarul său.

După ce a fost reținut pentru 24 de ore, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

La data de 5 noiembrie, în jurul orei 20:00, acesta a fost oprit de polițiști pe strada Corneliu Coposu din Mârșa. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că avea dreptul de a conduce anulat.

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Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus ulterior la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Joi, 12 noiembrie 2026, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.

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