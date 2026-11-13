Pe scurt: O cifră parțial ștearsă de pe o plăcuță de înmatriculare i-a trimis pe cei doi pensionari într-un șir de contestații. Fotografiile amenzilor indicau o remorcă sau un tractor, nu mașina familiei.

Doi pensionari în vârstă de 78 de ani din Spania au primit șase amenzi în valoare totală de 1.200 de euro de la Primăria Barcelonei, deși susțin că nu au ajuns niciodată în oraș cu autoturismul personal.

Sancțiunile au fost emise pentru presupusa circulație fără autorizație în zonele cu emisii reduse.

La originea situației s-a aflat o eroare de identificare a numărului de înmatriculare, potrivit Libertatea, care citează cazul relatat de publicația 20minutos și preluat de autobild.es. Toate cele șase sancțiuni au fost în cele din urmă anulate, însă demersurile birocratice le-au provocat celor doi soți un stres puternic. „Suntem disperați”, au declarat aceștia.

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Carmen și José încearcă să lămurească problema încă din septembrie 2024. Potrivit lui José, mașina familiei este un Audi A4 vechi de peste 20 de ani, folosit foarte rar și numai pentru drumuri scurte în localitatea de domiciliu. Autoturismul nu a părăsit niciodată provincia Pontevedra, spune pensionarul, motiv pentru care notificările privind abateri comise pe străzile Barcelonei i-au luat prin surprindere.

După anularea primelor trei amenzi, pensionarii au primit alte trei sancțiuni

Cei doi soți au contestat primele trei amenzi la Primăria Barcelonei și au obținut anularea lor. În 2026, însă, au primit alte trei sancțiuni pentru aceeași presupusă contravenție. Au fost astfel nevoiți să reia procedura de contestare, pentru a dovedi că mașina lor nu se aflase în locurile menționate în procesele-verbale.

Fiecare amendă a fost de 200 de euro, suma celor șase sancțiuni ajungând la 1.200 de euro. Toate au vizat pătrunderea fără autorizație în zonele cu emisii reduse din Barcelona.

Trei dintre presupusele deplasări au fost înregistrate pe strada Travessera de les Corts, două pe bulevardul Avenida de Madrid și una pe bulevardul Avenida Parallel.

Fotografiile au scos la iveală o confuzie între mașină și un alt tip de vehicul

Explicația a apărut după analizarea fotografiilor atașate proceselor-verbale. Francisco José Domínguez, reprezentantul agenției din Bueu care îi asistă pe pensionari, a observat că într-una dintre imagini apărea ceea ce părea a fi o remorcă sau un tractor, nu autoturismul familiei.

Numărul surprins de cameră avea o cifră parțial ștearsă, ceea ce a determinat sistemul automat să îl asocieze cu plăcuța Audiului A4. Potrivit lui Domínguez, numărul din imagine nu începe cu litera E, însă celelalte caractere coincid cu cele ale mașinii deținute de Carmen și José.

În Spania, tractoarele au plăcuțe speciale care încep cu litera E, urmată de patru cifre și trei litere. Autoturismele folosesc formatul standard european, cu aceeași combinație alfanumerică, dar cu litera E înscrisă pe banda albastră din partea stângă a plăcuței.

„Ea nu deține un tractor, ci o mașină”, a explicat Francisco José Domínguez, referindu-se la familie. În opinia sa, eroarea s-a produs cel mai probabil în etapa de recunoaștere a plăcuței de către sistemul de monitorizare.

Reprezentantul agenției exclude varianta unui furt de identitate și atribuie situația unei erori administrative, deși nu poate confirma dacă imaginea a suferit modificări. În urma contestațiilor depuse de agenție, primele trei amenzi au fost anulate simultan.

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