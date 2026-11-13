Într-un meci amical disputat vineri, la Cluj-Napoca, CSC 1599 Șelimbăr a câștigat cu 3-1 contra echipei de prim eșalon, ”U”.

În pină criză în Liga 2, CSC Șelimbăr a impresionat în amicalul din deplasare cu ”U” Cluj, una din forțele Superligii. Sibienii s-au impus suprinzător cu 3-1 (2-1), chiar dacă echipa gazdă a jucat cu garnitura secundă.

Golurile ”călăreților roșii au fost reușite de C. Bucuroiu (2) și Al. Oroian.

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Antrenorul Ioan Luca a oferit minute de joc pe terenul „Remus Câmpeanu” din Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” la toți jucătorii disponibili.

Următorul meci oficial pentru CSC 1599 Șelimbăr va fi pe data de 21 noiembrie, în deplasare, la Popești-Leordeni.

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan- Monea, Giafer, Natea, Mihart – Boboc, Al. Luca – D. Iancu, Al. Oroian, Kielhorn – Bucuroiu. Au mai evoluat: Brănescu, Stoina, Băilă, T. Ivan, Wiktorski, A. Șerban, Petrescu, D. Benzar, Cristea, Cocoș, Cătălină și Toader.

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