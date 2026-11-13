Într-un final dramatic, CSU Sibiu a pierdut vineri în Sala Transilvania, 77-81 cu CSO Voluntari, în etapa a 7-a a Ligii Naționale de baschet masculin.

Revenit recent în lotul sibienilor, Keith Stone a fost pe foaia de joc a lui CSU pentru meciul cu Voluntari și a intrat pe teren din primul sfert. Nu a mai fost loc pentru Ismael Plet, olandezul cu evoluții modeste în startul sezonului, semn că se pregătește plecarea acestuia.

A fost un start de joc echilibrat în Sala Transilvania, iar tabela arăta 8-8 după primele cinci minute. Cu Traore în prim-plan, CSU are momente bune, se desprinde și, după primele zece minute, are 23-19.

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Ilfovenii revin în meci și egalează, 28-28, în minutul 15. CSU suferă mult la aruncările libere, dar revine la conducere, 32-28. Ilfovenii controlează finalul sfertului și intră în avantaj la pauza mare: 36-37.

Echilibrul continuă și în startul celui de-al treilea sfert, cu multe ratări de ambele părți. Însă, de la 46-46, Sibiul pierde copilărește mingi în atac și Voluntari se desprinde: 46-52. Cei 1.500 de fani sibieni vibrează în Sala Transilvania pentru a revitaliza echipa lui Dan Fleșeriu, dar ilfovenii se duc la nouă puncte. K. Justice reușește faza meciului în ultima secundă a sfertului, când îi fură mingea lui Pratt și marchează o triplă spectaculoasă de la distanță. Ilfovenii conduceau astfel cu 62-53 după cel de-al treilea sfert.

De la -11, Sibiul reintră în meci în minutul 33, când reduce din handicap: 62-66. Justice taie elanul sibienilor cu „triple”. Randolph își reintră în mână și aduce CSU la un singur punct de oaspeți, cu cinci minute înaintea finalului. Imediat, ardelenii trec în avantaj minim, dar ilfovenii sunt ceva mai lucizi: 70-74. Condusă în ultimul minut, echipa sibiană încearcă să revină și are atacul cu 20 de secunde înaintea finalului, la 76-78. Randolph primește cadou două libere, dar ratează o aruncare și sibienii faultează imediat. La 77-80, CSU mai are 8 secunde de atac, Randolph aruncă de la mare distanță și nu înscrie coșul care ar fi dus meciul în prelungiri.

CSO Voluntari se impune la Sibiu cu 81-77 și rămâne lider în Liga Națională. Cu un bilanț de 3-4, CSU este momentan pe locul 4, având însă mai multe meciuri jucate.

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