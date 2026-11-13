Pe scurt: Văcuțe Highland, gulaș la ceaun și păsări venite să ierneze pe lacuri se află printre atracțiile turelor anunțate. Copiii au și ei o drumeție dedicată, la Căsuța MGS.

Programul Anii Drumeției propune ieșiri în natură în weekendul 14–15 noiembrie 2026, de la o tură pe muchia nordică a Vârfului Laița până la observarea păsărilor de apă de la Mândra, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Oferta include și o drumeție pentru copii, precum și o tură în Țara Colibelor.

Ghidurile îi conduc pe participanți pe Laița și la eleșteele de la Mândra

Pentru cei care aleg o ieșire la înălțime, ghidul Catri Naicu propune o drumeție pe muchia nordică a Vârfului Laița.

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O altă tură are ca destinație eleșteele de la Mândra, unde participanții vor putea observa păsările de apă venite să ierneze pe lacuri. Explicațiile vor fi oferite de ghidul Mihai Proca.

Țara Colibelor și Căsuța MGS sunt destinațiile altor două ture

Ghidul Nicoleta Ocneriu organizează o ieșire în Țara Colibelor. Tura include văcuțe Highland, peisaje din Munții Lotrului și gulaș pregătit la ceaun.

Pentru micii montaniarzi este anunțată o drumeție la Căsuța MGS, alături de ghidul Radu Zaharie.

Detaliile despre ture și înscrierile sunt disponibile pe www.aniidrumetiei.ro.

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