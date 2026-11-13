Elon Musk, șeful Tesla și fondatorul SpaceX, spune că ar fi „o onoare” să-l angajeze pe Jensen Huang, omul care a condus Nvidia vreme de 33 de ani și care a demisionat joi, 12 noiembrie, în plin scandal. Mesajul a apărut pe X cu câteva ore înainte ca Nvidia să anunțe plecarea fondatorului său, iar acțiunile companiei au avut joi una dintre cele mai agitate zile de pe bursă din ultimii ani.

Patru cuvinte pe X, la cererea Zerohedge

Totul a pornit miercuri seara, ora Statelor Unite, de la o postare a contului financiar Zerohedge: „Elon please hire Jensen” („Elon, te rog, angajează-l pe Jensen”). Musk a răspuns scurt: „That would be an honor” („Ar fi o onoare”). Era noaptea de miercuri spre joi, la 03:22, ora României. Răspunsul a strâns aproape 9 milioane de vizualizări și peste 150.000 de aprecieri.

Nu este o ofertă oficială de angajare. Musk nu a spus ce post i-ar da lui Huang și nici la ce companie, iar niciuna dintre firmele sale nu a confirmat vreo discuție, notează News.ro, care citează CNBC. Mesajul a venit la scurt timp după ce Wall Street Journal a scris că board-ul Nvidia se pregătea să-l înlăture pe Huang.

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Joi după-amiază, după ce demisia devenise oficială, Musk a revenit. Investitorul Naval Ravikant scrisese că „ai crede că am învățat ceva de la Steve Jobs și Travis Kalanick: pe fondator nu-l înlocuiești pur și simplu”. Musk i-a răspuns: „True words” („Vorbe adevărate”), a observat și The Hill.

Huang a plecat după scandalul relațiilor extraconjugale

Jensen Huang a demisionat joi din funcția de director general și din board-ul Nvidia, cu efect imediat, după o săptămână în care presa americană a scris despre două relații extraconjugale ale sale. Prima, recunoscută chiar de el duminică, a fost cu Alice Huang, o femeie de afaceri care conducea compania Megaspeed din Singapore și despre care serviciile americane de informații cred că a fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China. Miercuri, The New York Times a dezvăluit o a doua relație, cu Kimberly Powell, vicepreședintă Nvidia aflată în subordinea lui. Am scris pe larg despre plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia.

Conducerea interimară a fost preluată de directoarea financiară Colette Kress, iar Harvey Jones, fost director general al Synopsys, a devenit primul președinte al consiliului de administrație din istoria companiei. „Consiliul are încredere deplină în Colette și în echipa de conducere și ne așteptăm ca operațiunile companiei, angajamentele față de clienți și planurile de produse să continue fără întrerupere”, a transmis Jones, potrivit CNBC. Nvidia caută acum un director general permanent, din interiorul sau din afara companiei. Donald Trump a sugerat pe Truth Social un nume: Tim Cook, fostul director general al Apple.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu până la 14% joi

Anunțul demisiei a lovit imediat bursa. Acțiunile Nvidia au deschis joi cu o scădere de peste 13% și au ajuns să piardă până la 14% în timpul zilei, potrivit CNBC. NBC News a consemnat un minim de până la -16%. Spre seară, cumpărătorii au revenit, iar titlurile au închis cu o scădere de 4,34%. A fost cea mai mare scădere din indicele Dow Jones în ziua respectivă.

Pentru cea mai mare parte a zilei, valoarea de piață a Nvidia a coborât sub 4.000 de miliarde de dolari, pentru prima dată din iulie 2025. A închis la limită, puțin peste acest prag. Doar în această săptămână, scandalul a șters aproximativ 500 de miliarde de dolari din valoarea companiei, potrivit NBC News, iar în ultima lună acțiunile au pierdut peste 20%.

Scăderea începuse încă de miercuri seara: după dezvăluirile din New York Times și informațiile despre o posibilă demitere, acțiunile au pierdut peste 8% în tranzacțiile de după închiderea bursei. Joi, banca de investiții Bernstein a înjumătățit prețul țintă pentru acțiunile Nvidia, de la 400 la 200 de dolari.

Concurenții au profitat. Acțiunile AMD și Broadcom au crescut cu aproximativ 6% fiecare, a relatat Reuters. Huang, care rămâne al patrulea mare acționar al Nvidia, cu 3,61% din companie, părăsește și consiliul de administrație.

Musk și Huang se cunosc de zece ani

Legătura dintre cei doi nu e nouă. În august 2016, Huang a dus personal primul supercomputer DGX-1 la sediul OpenAI din San Francisco, organizația pe care Musk o cofondase. Pe aparat a scris de mână: „Pentru Elon și echipa OpenAI! Pentru viitorul calculului și al umanității”. Musk i-a mulțumit atunci public pe X „lui Jensen și Nvidia”.

Între timp, companiile lui Musk au devenit unii dintre cei mai mari cumpărători de procesoare Nvidia pentru inteligența artificială, ceea ce face din experiența lui Huang o resursă prețioasă pentru oricare dintre ele, observă Business Insider. Deocamdată, însă, nici Huang, nici vreo firmă a lui Musk nu au spus că ar urma o colaborare.

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