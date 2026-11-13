Răcirea bruscă anunțată pentru acest weekend rămâne valabilă, dar va ține doar câteva zile. Potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate vineri, 13 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi apoi mai caldă decât în mod obișnuit până pe 14 decembrie, cu abateri mai mari în regiunile intracarpatice, unde se află și județul Sibiu.

Ora de Sibiu a scris miercuri că, după maxime de până la 27 de grade în sud vineri, temperaturile vor scădea brusc de sâmbătă. Prognoza ANM pentru următoarele zile confirmă acest scenariu.

Weekend cu ger în Transilvania și ninsoare la munte

Sâmbătă, 14 noiembrie, maximele vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în Banat și Crișana. Minimele coboară până la minus 6 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, în jurul valorii de minus 10 grade, potrivit prognozei ANM citate de Mediafax. Peste 1.200 de metri, în Carpații Meridionali și de Curbură, va mai ninge, cu un strat nou de 2–6 centimetri.

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Duminică, 15 noiembrie, maximele vor fi de 6–13 grade, iar în depresiunile din estul Carpaților va fi ger, cu minime de până la minus 9 grade. Pe alocuri se va forma ceață, posibil cu depunere de chiciură.

Luni, 16 noiembrie, temperaturile încep să urce, cu maxime în general de 9–17 grade.

16–23 noiembrie: ușor peste normal

De la începutul săptămânii viitoare intră în vigoare prognoza ANM pe patru săptămâni, preluată de Mediafax. În prima săptămână, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, mai ales în est și sud-est.

Ploile vor fi peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest. În rest, regimul precipitațiilor va fi în general apropiat de cel normal, cu un posibil ușor excedent în nord-est.

23–30 noiembrie: temperaturi normale pentru sezon

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toată țara. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în majoritatea regiunilor, posibil ușor peste normal în vest.

30 noiembrie – 7 decembrie: din nou ușor peste normal

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât cea normală pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul ploilor va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

7–14 decembrie: căldură mai accentuată în Transilvania

Mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele specifice acestei săptămâni, mai ales în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi în jurul celor normale, în toate regiunile.

Răcirea prinde primul weekend al Târgului de Crăciun din Piața Mare a Sibiului, care se deschide vineri seară.

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