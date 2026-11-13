Vești bune pentru șoferii care circulă pe Valea Oltului. Începând de luni, 16 noiembrie, restricțiile de tonaj impuse pe DN7 pentru lucrările de protecție a versanților nu vor mai fi prelungite. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că montarea plaselor de protecție și a barierelor de retenție a fost finalizată cu aproximativ nouă luni înainte de termenul prevăzut în contract. Pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Râu Vadului mai sunt necesare doar lucrări de curățare, care nu vor impune noi restricții de tonaj.

Șoferii și transportatorii care tranzitează Valea Oltului scapă, de luni, 16 noiembrie, de restricțiile de circulație impuse pentru lucrările de protecție a versanților. DRDP Craiova a anunțat vineri, 13 noiembrie, că principalele intervenții au fost încheiate, astfel că nu mai este necesară prelungirea măsurilor care au afectat traficul pe DN7 în ultimele luni.

Anunțul vizează sectorul de drum cuprins între Râmnicu Vâlcea și Râu Vadului, una dintre cele mai circulate legături rutiere dintre sudul țării și Transilvania.

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„Începând de luni, 16 noiembrie, nu vor mai fi instituite noi restricții de circulație pe DN7, Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Râu Vadului, pentru executarea lucrărilor de protecție a versanților”, a transmis DRDP Craiova.

Plasele de protecție și barierele de retenție au fost montate

Lucrările au vizat punerea în siguranță a zonelor în care există riscul desprinderii unor bucăți de rocă de pe versanți și al căderii acestora pe carosabil.

Intervențiile au constat în montarea unor plase de protecție și a unor bariere de retenție, destinate să limiteze pericolul reprezentat de pietrele care se pot desprinde de pe versanții aflați deasupra drumului național.

Potrivit DRDP Craiova, aceste operațiuni au fost finalizate, iar lucrările rămase nu mai necesită menținerea restricțiilor de tonaj.

„Lucrările rămase de executat, care presupun curățarea rigolelor și a șanțurilor, precum și îndepărtarea materialului rezultat, vor putea fi realizate fără instituirea unor restricții de tonaj pe sectorul de drum menționat”, au precizat reprezentanții direcției.

Un element important al anunțului este devansarea termenului contractual. DRDP Craiova susține că montarea plaselor de protecție și a barierelor de retenție s-a încheiat cu aproximativ nouă luni mai devreme decât era prevăzut.

Aceasta nu înseamnă că toate operațiunile din cadrul proiectului sunt încheiate, ci că lucrările care necesitau restricționarea traficului greu au fost finalizate.

Restricțiile pentru camioane fuseseră prelungite până pe 15 noiembrie

Circulația pe Valea Oltului a fost afectată în ultimele luni de lucrările desfășurate în zonele cu versanți instabili.

La sfârșitul lunii august, DRDP Craiova a anunțat că restricțiile pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor fi menținute până la 15 noiembrie 2026.

Măsura prevedea interzicerea circulației vehiculelor grele de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30, pe sectorul vizat de lucrări. Restricțiile au fost necesare pentru protejarea muncitorilor și a participanților la trafic, în condițiile în care intervențiile se desfășurau în apropierea carosabilului.

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În septembrie, drumarii au explicat că intervențiile erau organizate în mai multe puncte de lucru, pentru a reduce pe cât posibil impactul asupra circulației. Deschiderea simultană a mai multor șantiere ar fi putut duce la îngustarea suplimentară a carosabilului și la formarea unor ambuteiaje.

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Au existat și perioade în care restricțiile au fost suspendate temporar. În octombrie, traficul a fost lăsat să se desfășoare fără limitările aferente șantierului timp de câteva zile, înainte ca lucrările să fie reluate.

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Ce se schimbă de luni pentru șoferi

Începând cu 16 noiembrie, restricțiile de tonaj instituite pentru montarea plaselor și barierelor de protecție nu vor mai fi prelungite.

Astfel, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor mai fi supuse interdicției de circulație pe timpul zilei aferente acestui șantier, iar lucrările de curățare rămase vor putea continua fără introducerea unor noi restricții de tonaj.

Anunțul nu exclude însă eventualele limitări de circulație care ar putea fi impuse din alte motive, precum accidente, condiții meteorologice sau alte intervenții pe DN7.

DRDP Craiova precizează că lucrările de protecție a versanților fac parte din intervențiile pentru creșterea siguranței rutiere, alături de consolidări, reparații și întreținerea drumurilor naționale aflate în administrare.

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