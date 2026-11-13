Pe scurt: Proiectul prevede o creștere cu aproape 29% a cheltuielilor militare și noi împrumuturi de 122,97 miliarde de euro. Votul din Bundestag este programat pentru ultima săptămână din noiembrie.

Germania pregătește cel mai mare buget din istoria țării, cu cheltuieli de 560,92 miliarde de euro pentru 2027. Suma este cu 5,48 miliarde de euro peste cea din proiectul guvernului Merz și reprezintă o creștere de 6,9% față de 2026, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

„Pentru anul viitor se preconizează cheltuieli în valoare de 560,92 de miliarde de euro”, a informat Bundestagul. Din total, cheltuielile militare vor depăși 139 de miliarde de euro, conform unui comunicat al Ministerului Apărării.

Cheltuielile militare cresc cu aproape 29% față de 2026

Pentru 2027, bugetul Ministerului Apărării va ajunge la 109,7 miliarde de euro. La această sumă se adaugă 29,9 miliarde de euro din fondul destinat reechipării armatei germane, ceea ce ridică totalul la puțin peste 139 de miliarde de euro.

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În 2026, bugetul apărării a fost de 82,7 miliarde de euro, la care s-au adăugat 25,5 miliarde de euro din fondul creat pentru reechiparea armatei după începerea războiului din Ucraina, în februarie 2022. Proiectul pentru 2027 prevede astfel o creștere a cheltuielilor militare cu aproape 29% față de 2026.

„Comisia pentru buget subliniază necesitatea ca cheltuielile pentru apărare să urmeze o traiectorie de creștere”, a transmis ministerul condus de politicianul social-democrat Boris Pistorius. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania urmărește să aibă „cea mai mare armată convențională” din Europa.

Cheltuielile sociale depășesc alocarea pentru apărare

Potrivit proiectului bugetar al guvernului german, suma destinată cheltuielilor sociale este mai mare decât cea pentru apărare. Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale are o alocare de 203,29 miliarde de euro.

Transporturile reprezintă un alt domeniu cu o alocare importantă în proiectul de buget, peste portofolii precum Educația și Familia sau Sănătatea.

Pentru finanțarea bugetului, statul german intenționează să contracteze noi datorii de 122,97 miliarde de euro. Veniturile fiscale sunt estimate la 396,21 miliarde de euro.

Proiectul de buget urmează să fie supus votului în Bundestag în ultima săptămână a lunii noiembrie 2026.

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