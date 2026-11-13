UPDATE: Incendiul a fost localizat, iar pompierii intervin în continuare pentru lichidarea acestuia. Flăcările au cuprins trei case și cinci anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 350 de metri pătrați.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Un incendiu a izbucnit vineri, în jurul prânzului, în localitatea Rășinari, unde ard generalizat trei case. Pompierii intervin pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia.
La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.
„Din primele informații ard generalizat trei case. Se lucrează pentru protecția celorlalte case din vecinătate și pentru limitarea extinderii incendiului”, a transmis ISU Sibiu.
Revenim cu detalii!
▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de proporții la Rășinari: ard trei case, iar pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor — VIDEO
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