UPDATE: Incendiul a fost localizat, iar pompierii intervin în continuare pentru lichidarea acestuia. Flăcările au cuprins trei case și cinci anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 350 de metri pătrați.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un incendiu a izbucnit vineri, în jurul prânzului, în localitatea Rășinari, unde ard generalizat trei case. Pompierii intervin pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia.

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La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.

„Din primele informații ard generalizat trei case. Se lucrează pentru protecția celorlalte case din vecinătate și pentru limitarea extinderii incendiului”, a transmis ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de proporții la Rășinari: ard trei case, iar pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor — VIDEO

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