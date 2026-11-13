Tocile: O anexă gospodărească de 50 de metri pătrați a ars în totalitate

Pompierii sibieni au intervenit vineri seară, în localitatea Tocile, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD, intervenind și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Sadu și Cisnădie.

Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească, toate lucrurile din interior fiind distruse în totalitate. Totul ar fi pornit de la un cablu electric defect.

„Incendiul se manifesta generalizat la o anexă de aproximativ 50 de metri pătrați, care a ars în totalitate. Casa aflată lângă anexă a fost ușor afectată de flăcări, fiind distruși aproximativ trei metri liniari din streașină. Nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect din anexă”, a transmis ISU Sibiu.

Tocile: O anexă gospodărească de 50 de metri pătrați a ars în totalitate
Tocile: O anexă gospodărească de 50 de metri pătrați a ars în totalitate
Tocile: O anexă gospodărească de 50 de metri pătrați a ars în totalitate

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