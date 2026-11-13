Pe scurt: Pe cele trei poduri noi din Helsinki nu au acces mașinile, dar pot circula tramvaiele, bicicliștii și pietonii. Traseul deservește și insula pe care se află Grădina Zoologică.

O nouă linie de tramvai din Helsinki, descrisă de autoritatea regională de transport drept „cea mai frumoasă din lume”, a fost inaugurată în capitala Finlandei. Traseul traversează trei poduri construite peste brațele Mării Baltice și leagă centrul orașului de cartierul insular Laajasalo, potrivit Mediafax.

Linia Kruunusillat, al cărei nume înseamnă „Podurile Coroanei”, a fost deschisă sâmbătă, 7 noiembrie 2026, conform informațiilor publicate de Railway Gazette și citate de agenția de presă.

Circulația a început la ora 10:00, când primul tramvai, pe linia 12, a plecat din Korkeasaari și a traversat podul Kruunuvuorensilta. Prima cursă a fost condusă la plecare de primarul Helsinkiului, Daniel Sazonov, de directorul executiv al autorității regionale de transport HSL, Vesa Silfver, de directorul operatorului Kaupunkiliikenne Oy, Juha Hakavuori, și de o locuitoare din Kruunuvuorenranta, Saskia Lammi, potrivit Primăriei Helsinki.

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Primarul Sazonov a spus că legătura cu tramvaiul peste mare apropie definitiv Laajasalo de centrul orașului, iar Vesa Silfver a descris-o drept o rută care este, în sine, o atracție turistică.

Atmosfera de la inaugurare, în Korkeasaari, înainte de plecarea tramvaiului 12. Foto: HSL

Pe cele trei poduri noi, circulația autovehiculelor este interzisă

Pe cele trei poduri noi, circulația autovehiculelor este interzisă. Accesul este permis tramvaielor, bicicliștilor și pietonilor, iar podurile pot fi folosite și de vehiculele de urgență.

Printre destinațiile deservite de noul traseu se numără Korkeasaari, unde se află Grădina Zoologică din Helsinki.

Kruunuvuorensilta, cel mai lung pod din Finlanda

Piesa centrală a proiectului este podul Kruunuvuorensilta, care are o lungime de peste un kilometru și este descris pe site-ul oficial al proiectului Kruunusillat drept cel mai lung, cel mai înalt și cel mai durabil pod din Finlanda. Pilonul central are 135 de metri înălțime, iar sub pod rămâne un gabarit de 20 de metri pentru navele care trec pe canalul principal.

Podul a fost proiectat pentru o durată de viață de 200 de ani, o cerință fără precedent pentru astfel de construcții în Finlanda, potrivit firmei de proiectare WSP. Bicicliștii și pietonii au putut folosi podul încă din aprilie 2026, înainte de punerea în funcțiune a tramvaiului.

Potrivit datelor oficiale ale proiectului, noua legătură scurtează cel mai scurt drum dintre Kruunuvuorenranta și Gara Centrală din Helsinki de la 11 kilometri, pe autostrada Itäväylä, la 5,5 kilometri.

Galerie foto: noua linie de tramvai din Helsinki

Primul tramvai a traversat podul Kruunuvuorensilta pe 7 noiembrie 2026. Foto: Cocoa Helsinki / Orașul Helsinki Tramvaiul 12 s-a umplut de pasageri curioși în weekendul inaugurării. Foto: Kimmo Brandt / Compic, via HSL Tramvai în cursă de probă în Laajasalo. Foto: HSL / Tuukka Lindholm Podul Kruunuvuorensilta, vedere aeriană (randare). Imagine: WSP, Knight Architects / Kruunusillat Podul Kruunuvuorensilta văzut din Mustikkamaa (randare). Imagine: WSP, Knight Architects / Kruunusillat

Proiectul a fost inclus în planul urbanistic general al orașului în 2002. În 2008 a fost aleasă soluția construirii unei legături cu tramvaiul, iar Consiliul Local din Helsinki a decis demararea proiectului în 2016. Lucrările au început în octombrie 2021.

Investiția a depășit 400 de milioane de euro, potrivit presei. Site-ul oficial al proiectului indică un cost de 326 de milioane de euro pentru linia de tramvai și podurile noi, la nivelul prețurilor din decembrie 2020, plafon majorat de Consiliul Local în august 2021. Deschiderea liniei fusese programată inițial pentru 2027, însă lucrările au fost finalizate înainte de termen.

Linia Crown Bridges este deservită de tramvaiele 11 și 12. Tramvaiul 12 circulă între Yliskylä (Laajasalo) și centrul orașului, cu capăt pe strada Mikonkatu, lângă Piața Gării, la fiecare 7,5 minute. Tramvaiul 11 leagă Kruunuvuorenranta de Pasila, prin Korkeasaari și Kalasatama, la fiecare 15 minute. Potrivit HSL, drumul de la Yliskylä la Hakaniemi durează aproximativ 20 de minute.

Dezvoltarea transportului public este legată și de extinderea zonei rezidențiale Laajasalo, unde populația este estimată să se dubleze aproximativ în urma construirii de noi locuințe.

Numărul zilnic de călători este estimat să ajungă la 23.000 până în 2030 și la 37.000 până în 2040.

În primul weekend de funcționare, 7–8 noiembrie, pe liniile 11 și 12 s-au înregistrat aproape 76.000 de călătorii, potrivit autorităților din Helsinki.

Video: legătura cu tramvaiul spre Laajasalo

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