Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu le cere sibienilor să nu ignore controalele oftalmologice periodice, cu ocazia Zilei Internaționale a Nevăzătorilor, marcată pe 13 noiembrie. Conducerea spitalului spune că multe afecțiuni care duc la pierderea vederii pot fi ținute sub control dacă sunt depistate la timp.
Mesajul a fost transmis vineri dimineață, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a spitalului. Spitalul atrage atenția asupra prevenției, a diagnosticării timpurii a bolilor oculare și a integrării sociale și profesionale a persoanelor cu deficiențe de vedere severe.
Ce boli pot duce la orbire
Directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu, a enumerat câteva dintre afecțiunile care pot provoca deficiențe vizuale severe:
„Din punct de vedere medical, pierderea parțială sau totală a vederii are un impact profund asupra calității vieții. Multe dintre afecțiunile care duc la deficiențe vizuale severe, cum sunt glaucomul, retinopatia diabetică sau degenerescența maculară, pot fi gestionate mult mai eficient dacă sunt depistate la timp.”
„Facem un apel către populație să nu ignore controalele oftalmologice periodice”, a mai spus medicul. Potrivit acestuia, echipa spitalului poate oferi diagnostic și tratament de specialitate, pentru a preveni cazurile de orbire evitabilă.
Accesul pacienților nevăzători în spital
Managerul spitalului, Robert Fotache, spune că instituția încearcă să adapteze infrastructura și circuitele pentru pacienții cu deficiențe de vedere: „Ne străduim permanent să adaptăm infrastructura și circuitele spitalicești pentru a le asigura un acces facil, sigur și demn. Integrarea persoanelor nevăzătoare începe cu eliminarea barierelor din instituțiile publice”.
Directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, spune că asistenții medicali și personalul auxiliar sunt instruiți să ofere sprijin personalizat pacienților nevăzători, atât pe durata internării, cât și la consultații. Fiecare pacient cu deficiențe de vedere severe primește ghidaj și un mediu sigur în saloane și cabinete, potrivit acestuia.
Comentarii
Ultima oră
- Alertă meteo pentru România: vin două zile cu vijelii, ploi și ninsori acum 27 de secunde
- Viața unui român s-a schimbat cu doar 32 de lei: a câștigat la Loto acum 1 minut
- Romgaz rămâne pe profit, deși vânzările de gaze au scăzut: compania pregătește și relansarea Azomureș acum 41 de minute
- O navă cu gaz lichefiat a explodat în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit o mină: Gărzile Revoluționare spun că ignorase avertismentele / video acum 48 de minute
- Parcul Sub Arini, din nou la licitație: Primăria Sibiu merge înainte cu proiectul contestat de două grupuri de sibieni acum o oră