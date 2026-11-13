Pe scurt: Costul unei ore de muncă este în centrul disputei dintre Mercedes și reprezentanții angajaților. Problemele se extind și la Volkswagen, unde reducerile de personal ar putea ajunge la 100.000 de posturi la nivel mondial.

Mercedes-Benz oprește investițiile suplimentare în fabricile din Germania și analizează inclusiv închiderea unor unități sau mutarea unei părți din producție în străinătate.

Măsurile sunt prezentate de publicația germană Handelsblatt, care citează un interviu intern cu conducerea companiei, potrivit Libertatea.

Decizia vine pe fondul costurilor ridicate, al scăderii vânzărilor și al concurenței puternice din China, presiuni care afectează industria auto germană, după cum relatează și portalul elvețian Blick, parte a grupului Ringier.

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Directorul de producție al Mercedes, Michael Schiebe, a transmis că decizia a fost luată de consiliul de administrație după ce negocierile cu reprezentanții angajaților nu au dus la un acord privind reducerea costurilor.

„Am decis împreună în consiliul de administrație să oprim toate investițiile suplimentare în locațiile din Germania”, a spus Schiebe, citat de Handelsblatt.

Mercedes cere mai multe ore de muncă pentru același salariu

Conducerea susține că fabricile germane sunt prea scumpe în comparație cu alte unități ale grupului din afara țării. Pentru a reduce costul unei ore de muncă, compania le cere angajaților să lucreze mai mult pentru același salariu.

„Ora de muncă trebuie să devină mai ieftină”, se arată într-o notă internă a conducerii, citată de presa germană.

Șefa de resurse umane a Mercedes, Britta Seeger, ar fi transmis că grupul trebuie să analizeze concret ce locații din Germania își mai poate permite. Compania ar vrea să evite închiderea fabricilor, însă această opțiune rămâne în discuție. O altă variantă este relocarea unor activități de producție în țări cu costuri mai mici.

Sindicatul IG Metall se opune reducerilor cerute de conducere și avertizează asupra impactului social al închiderii fabricilor sau al modificării condițiilor de muncă.

Volkswagen ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă

Expertul auto Ferdinand Dudenhöffer afirmă că producătorii din Germania traversează „cea mai mare criză din istoria” sectorului.

„Avertismente de profit, reduceri de personal și toate acestea în serie la producătorii auto și furnizori – ce mai trebuie să se întâmple ca situația să fie luată în serios?”, a spus Dudenhöffer, potrivit relatării citate.

În opinia sa, fără o restructurare a costurilor, producția auto din Germania riscă să piardă teren pe termen lung.

Problemele afectează și Volkswagen, care derulează un program amplu de economii după pierderile de miliarde raportate în trimestrul al treilea din 2026. Potrivit presei germane, grupul ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial, dintre care aproximativ 50.000 erau deja incluse în planurile de reducere.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre posibilitatea ca Volkswagen să renunțe la încă 50.000 de angajați, pe lângă reducerile deja aprobate, potrivit unui anunț făcut de CEO-ul Oliver Blume.

Printre fabricile germane menționate ca fiind în pericol se numără cele din Emden, Hannover și Zwickau, precum și uzina Audi din Neckarsulm. Volkswagen se confruntă cu scăderea vânzărilor în China, presiunea tarifelor vamale din Statele Unite, dificultăți legate de tranziția la mașinile electrice și concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi.

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