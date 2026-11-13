Pe scurt: Sesizările pacienților au dus la verificări în ambulatorii din 13 orașe. Rogobete spune că abaterile confirmate vor fi sancționate, dar că acțiunea nu urmărește să pună presiune pe personalul medical.

Ambulatorii publice și private din Sibiu vor fi verificate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Anunțul a fost făcut joi seară, 12 noiembrie, de ministrul Alexandru Rogobete, la o săptămână după ce a sunat anonim la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și a aflat că în noiembrie nu mai sunt locuri la neurologie.

Controalele comune vor avea loc în aproximativ 25 de locații din 13 orașe. Ministrul nu a precizat ce unități din Sibiu sunt vizate și nici când ajung echipele de control în oraș.

Ce a scris Rogobete pe Facebook

Mesajul a apărut joi seară pe pagina de Facebook a ministrului:

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„Astăzi am semnat ordinele de ministru pentru demararea unor controale comune, realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în aproximativ 25 de locații din România. Controalele vor viza ambulatorii publice și private din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.”

Rogobete le-a mulțumit celor care i-au scris, inclusiv pe adresa oficială a ministerului, și a promis că vor fi verificate „cât mai multe dintre situațiile semnalate”. I-a îndemnat pe pacienți să trimită în continuare sesizări: „Experiențele pacienților trebuie ascultate, iar problemele semnalate trebuie să ducă la măsuri concrete.”

Ministrul a ținut să răspundă dinainte criticilor din sistem:

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale.”

Postarea se încheie cu un avertisment: „Regulile trebuie respectate de toată lumea! Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!”

Telefonul anonim la Sibiu: „Sunt toate locurile ocupate în noiembrie?”

Sibiul nu apare întâmplător pe listă. Pe 5 noiembrie, ministrul a publicat o filmare în care sună, fără să spună cine este, la mai multe spitale din țară și cere o programare la neurologie pentru „bunica”. La Spitalul Județean Sibiu i s-a răspuns că toate locurile din noiembrie sunt ocupate.

„Deci la Sibiu, dacă ai o problemă, te poți programa doar la finalul lunii pentru luna următoare. În regulă, vom suna managerul de la Sibiu în curând”, spunea atunci Rogobete, cu fața la cameră. Tot atunci a anunțat verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate, începând cu Spitalul Colentina din București.

Ordinele semnate joi extind verificările de la spitalele publice la clinicile private și aduc în echipe și inspectorii CNAS, instituția care decontează consultațiile.

Reacțiile de până acum

Apelul la Sibiu a stârnit replici. Parlamentarul USR Adrian Echert a numit filmarea „Oscarul ipocriziei” și i-a reproșat ministrului că descoperă acum probleme pe care le cunoaște din funcțiile deținute anterior în minister. Un medic a răspuns, la rândul său, că ministrul omite norma plătită de CNAS, adică numărul de consultații pe care Casa le decontează.

Până la publicarea acestui articol, Spitalul Județean Sibiu și Consiliul Județean, care îl administrează, nu au comentat public anunțul privind controalele.

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