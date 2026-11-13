Pe scurt: Opririle au avut loc la orele 01:00 și 02:30, iar ambele rezultate au depășit 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul tânărului din Cisnădie, polițiștii au deschis un dosar penal.

Doi conducători auto, de 57 și 22 de ani, au fost depistați după ce s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Aceștia au fost opriți pentru control în noaptea de vineri, 13 noiembrie 2026, în Ocna Sibiului și Cisnădie.

Primul autoturism a fost oprit de polițiștii rutieri în jurul orei 01:00, pe strada Mică din Ocna Sibiului. La volan se afla un localnic de 57 de ani, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al doilea caz a fost înregistrat în jurul orei 02:30, pe strada Șelimbărului din Cisnădie. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un localnic de 22 de ani. Rezultatul testării alcoolscopice a fost de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Poliția Orașului Cisnădie a deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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