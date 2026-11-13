O navă care transporta gaz lichefiat a lovit o mină navală și a explodat vineri, 13 noiembrie, în partea de est a Strâmtorii Ormuz, a anunțat Marina Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC), citată de presa de stat iraniană.

Potrivit agenției Reuters, preluată de Rador, nu au fost date detalii despre navă: numele, pavilionul, tipul exact de gaz transportat și situația echipajului nu se cunosc deocamdată. Unele publicații internaționale au scris despre un transportor de gaz natural lichefiat (GNL), altele despre gaz petrolier lichefiat (GPL).

Imagine publicată de agenția iraniană Mehr odată cu anunțul Gărzilor Revoluționare. Foto: Mehr News Agency

„O explozie foarte puternică”

Biroul de presă al Marinei IRGC susține că nava a ignorat avertismentele repetate și a încercat să treacă pe ruta sudică a strâmtorii, pe care Iranul o consideră „neautorizată și periculoasă”, potrivit agenției iraniene Mehr.

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Gărzile Revoluționare afirmă că nava s-a bazat pe escorta avioanelor de luptă americane și că a suferit o explozie foarte puternică după impactul cu mina. Comunicatul avertizează că orice navă care încalcă regulile impuse de Iran în strâmtoare și intră pe rutele interzise „va avea aceeași soartă” ca navele lovite anterior.

Afirmațiile Gărzilor Revoluționare nu au putut fi verificate independent. Până la ora redactării, armata americană nu a comentat incidentul.

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Atacuri în serie asupra navelor comerciale

Incidentul vine la o zi după ce presa iraniană a anunțat că patru petroliere au fost lovite de explozii în aceeași zonă, după ce ar fi ignorat avertismentele și ar fi intrat în zonele pe care Teheranul le consideră restricționate.

Cel puțin zece nave au fost lovite în primele zece zile din noiembrie, după 37 de atacuri în octombrie, cel mai mare număr lunar de la începutul conflictului din februarie, potrivit datelor Washington Institute for Near East Policy citate de Reuters.

Atacurile continuă deși traficul prin strâmtoare a crescut, iar piețele mizează pe o detensionare a războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, ceea ce a dus la scăderea prețului petrolului în ultimele zile.

De ce contează Strâmtoarea Ormuz

Înainte de începerea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz treceau aproximativ un sfert din petrolul transportat pe mare la nivel mondial și circa o cincime din comerțul cu gaz natural lichefiat. Blocajele și atacurile din zonă au influențat în acest an prețurile carburanților și ale energiei, inclusiv în Europa.

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